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Mentorluk Programı Başlıyor

Türkiye’de ne eğitimde ne istihdamda yer alan (NEET) 3,5 milyon genç kadının güçlenmesi ve ekonomik hayata katılımına odaklanan Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesinde mentorluk programı başlıyor. 15 Mayıs'a kadar farklı sektörlerden mentor olmak isteyen kadınlar ile mentorluk desteğinden yararlanmak isteyen 18-29 yaş arasındaki NEET genç kadınlar başvurularını gerçekleştirebiliyor.

17 Nisan 2023 Pazartesi 17:04
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Mentorluk Programı Başlıyor

İSTANBUL- Türkiye’de ne eğitimde ne istihdamda yer alan (NEET) 3,5 milyon genç kadının güçlenmesi ve ekonomik hayata katılımına odaklanan Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesinde mentorluk programı başlıyor. 15 Mayıs tarihine kadar farklı sektörlerden mentor olmak isteyen kadınlar ile mentorluk desteğinden yararlanmak isteyen 18-29 yaş arasındaki NEET genç kadınların başvurabileceği programa www.geleceginikurangenckadinlar.org/mentorluk üzerinden ulaşılabiliyor.

Sabancı Vakfı tarafından desteklenen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülen, “Geleceğini Kuran Genç Kadınlar” projesinde alanında uzman mentorlar ile NEET genç kadınları bir araya getirecek mentorluk programının başvuruları açıldı. 

Genç kadınların eğitime ve istihdama katılımını desteklemek amacıyla hayata geçen mentorluk programına hem farklı sektörlerde çalışan ve mentorluk desteği vermek isteyen kadınlar hem de 18-29 yaş arasındaki NEET genç kadınlar başvuru yapabilecek. Programa başvurular www.geleceginikurangenckadinlar.org/mentorluk sayfasından 15 Mayıs tarihine kadar gerçekleştirilebilecek. Başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak eşleşmenin ardından mentorluk görüşmeleri çevrim içi olarak 12 hafta boyunca devam edecek.  

HABER: BÜLENT ÇAMCI 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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