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Mert Fırat toplumsal gönüllülük çağrısı yaptı

Tiyatro sanatçısı ve İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı Mert Fırat, Sabancı Üniversitesi’nin düzenlediği “Toplum ve Afet Risk Yönetimi” seminerinde öğrencilerle bir araya geldi. 6 Şubat deprem felaketi sürecindeki deneyimlerini öğrencilerle paylaşan Mert Fırat toplumsal gönüllülük çağrısı yaptı.

06 Nisan 2023 Perşembe 15:56
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Mert Fırat toplumsal gönüllülük çağrısı yaptı

İSTANBUL- Sabancı Üniversitesi’nin afet risk yönetimi ve afet sonrası müdahale yöntemleri konularında başlattığı “Toplum ve Afet Risk Yönetimi” seminer dizisinin ikincisi 4 Nisan 2023, Salı günü gerçekleşti. “Afetler ve Sivil Toplum” konusunun ele alındığı seminere konuk olan tiyatro sanatçısı ve İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı Mert Fıratyaşanan deprem felaketlerindeki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. 

6 Şubat depreminde akrabalarını kaybettiğini dile getiren Mert Fırat, “Antakya’da akrabalarım var. Halam, eniştem ve kuzenimi kaybettim. Ayrıca bir kuzenim ve eşi de vefat etti. Biz Antakya kökenli kalabalık bir aileyiz. Deprem olur olmaz haberimiz oldu. Hemen yola çıktık. Bölgedeki arkadaşlarımız çok hızlı harekete geçtiler. Deprem 11 ili etkilediği için yollar kapalıydı. Bölgeye ulaşır ulaşmaz bölgenin en acil ihtiyaçlarını hızla listeledik, yaydık. Çevre illerden destek çekerek tedarik zincirini başlattık ve çalışmaları hızla yürüttük. Ben ilk gittiğimde 12-13 gün kaldım. Halen de her hafta düzenli gidiyorum. Bölgede şu anda 20 çalışanımız var. 450’nin üzerinde gönüllüyü koordine etmeye devam ediyoruz” dedi.  

Mert Fırat, ilk deprem deneyiminin Gölcük olduğunu belirterek, “99 depreminde 19 yaşındaydım. 24 saat içinde Gölcük’e gittim. Çalıştığım ilk afet merkezi Gölcük’tü. İhtiyaç Haritası’nı 2015 yılında kurduk. İlk olarak Elazığ depreminde yoğun olarak faaliyet gösterdik. Ardından İzmir yangınları, Van depremi oldu. Depremlerde gördük ki tasnif ve koordinasyonun doğru ve hızlı işlemesi, toplanma alanları çok önemli” dedi. 

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Mert Fırat
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