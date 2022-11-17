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Meslek liselerinin dÃ¶ner sermaye geliri yÃ¼zde 200 arttÄ±

17 KasÄ±m 2022 PerÅŸembe 13:58
Meslek liselerinin dÃ¶ner sermaye geliri yÃ¼zde 200 arttÄ±

ANKARA - Milli EÄŸitim BakanÄ± Mahmut Ã–zer, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin dÃ¶ner sermaye iÅŸletmesi kapsamÄ±ndaki gelirinin, yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 200 artarak 1 milyar 651 milyon liraya yÃ¼kseldiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Milli EÄŸitim BakanÄ± Mahmut Ã–zer, meslek liselerinin Ã¼retim gelirlerine iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Bakan Ã–zer,Â mesleki ve teknik eÄŸitimde 'eÄŸitim-Ã¼retim-istihdam' dÃ¶ngÃ¼sÃ¼nÃ¼n gÃ¼Ã§lendirilmesi Ã§erÃ§evesinde, okullarÄ±n dÃ¶ner sermaye iÅŸletmelerindeki Ã¼retim faaliyetlerini desteklediklerini belirtti. Meslek liselerinin dÃ¶ner sermaye gelirlerinde Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de artÄ±ÅŸ saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Bakan Ã–zer, "DÃ¶ner sermaye iÅŸletmesi olan mesleki ve teknik eÄŸitim kurumlarÄ±mÄ±zÄ±n 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 10 aylÄ±k geliri, 558 milyon 231 bin lirayken; bu miktarda yÃ¼zde 196, yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 200 oranÄ±nda artÄ±ÅŸ kaydedilerek 2022 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 10 aylÄ±k gelir toplamlarÄ±, 1 milyar 651 milyon liraya ulaÅŸtÄ±. BakanlÄ±k olarak bizim 2022 yÄ±lÄ±ndaki hedefimiz 1,5 milyar liralÄ±k Ã¼retim kapasitesine ulaÅŸmaktÄ±.Â Ancak 2022 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 10 ayÄ±nda hedeflediÄŸimiz bu Ã¼retim kapasitesini ÅŸimdiden aÅŸtÄ±k. Bu vesileyle, emeÄŸi geÃ§en il ve ilÃ§e milli eÄŸitim mÃ¼dÃ¼rlerimize, okul mÃ¼dÃ¼rlerimize, Ã¶ÄŸretmen ve Ã¶ÄŸrencilerimize teÅŸekkÃ¼r ediyorum" dedi.

Bakan Ã–zer, dÃ¶ner sermaye iÅŸletmesi kapsamÄ±nda, mesleki ve teknik liselerinin en fazla gelir elde ettiÄŸi illere iliÅŸkin, "Ä°stanbul, 2021 yÄ±lÄ±nda 78 milyon 711 bin lira olan gelirini, bugÃ¼n itibarÄ±yla 184 milyon 321 bine; Ankara, 49 milyon 882 bin liralÄ±k gelirini 162 milyon 568 bin liraya yÃ¼kseltti. Gelirini 141 milyon 142 bin liraya yÃ¼kselten Gaziantep 3'Ã¼ncÃ¼, Bursa 112 milyon 315 bin lirayla 4'Ã¼ncÃ¼, Konya ise gelirini 76 milyon 274 bin liraya yÃ¼kselterek 5'inci sÄ±rada yer aldÄ±" ifadelerini kullandÄ±.

Bakan Ã–zer, 2022 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 10 aylÄ±k dÃ¶nemde dÃ¶ner sermaye iÅŸletmesi kapsamÄ±nda en fazla gelir elde eden ilk 3 okulun ise sÄ±rasÄ±yla Gaziantep Åžehitkamil Åžehit Serdal ÅžakÄ±r Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bursa Osmangazi Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ankara BeypazarÄ± Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olduÄŸunu kaydetti.

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndanÂ yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re; 2022 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 10 aylÄ±k dÃ¶nemde en fazla gelir elden eden ilk 3 okul; biliÅŸim teknolojileri, elektrik elektronik teknolojisi, kimya teknolojisi, metal teknolojisi, mobilya ve iÃ§ mekan tasarÄ±mÄ±, metalÃ¼rji teknolojisi, plastik teknolojisi, tekstil teknolojisi, makine ve tasarÄ±m teknolojisi, inÅŸaat teknolojisi, motorlu araÃ§lar teknolojisi, aile ve tÃ¼ketici hizmetleri alanlarÄ±nda Ã¼retim yaptÄ±. DÃ¶ner sermaye iÅŸletmesi kapsamÄ±nda en fazla gelir elde eden ilk 5 alanda ise sÄ±rasÄ±yla yiyecek iÃ§ecek hizmetleri, mobilya ve iÃ§ mekan tasarÄ±mÄ±, konaklama ve seyahat hizmetleri, metal teknolojisi ile kimya teknolojisi alanlarÄ± yer aldÄ±.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sermaye GeliriMeslek Liseleri
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