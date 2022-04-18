Öğrenciler Birleşmiş Milletler Konferansı’nda su krizine çözüm aradı

Dünyada ilk kez 1953 yılında Harvard Üniversitesi tarafından uygulanan Birleşmiş Milletler (BM) simülasyonu MUN (Model United Nations/ Model Birleşmiş Milletler) Uğur Okulları tarafından bu yıl ikinci kez düzenlendi. 22 kampüsten 223 öğrenci ve 27 öğretmenin katılımı ile İngilizce olarak gerçekleşen konferansta BM’nin farklı komiteleri simülasyon olarak öğrenciler tarafından canlandırıldı. 15 Nisan’da başlayan ve üç gün boyunca devam eden etkinlik kapsamında öğrenciler doğal kaynakların tükenme tehlikesi ve beraberinde dünyanın hızla artan su ihtiyacı, temiz suya erişim hakkı ve küresel su krizi gibi konuları ele aldı. Etkinlik ile Uğur Okullarının bu yıl başlattığı ‘Uğur’da Sorumlu Üretim ve Tüketim’ programı kapsamında yaptıkları çalışmaların da güzel bir örneğini sergileyen öğrenciler, uluslararası alanda portfolyolarına ekleyecekleri referans kazanmış oldu.

‘BİLİMDEN FAYDALANMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ’

Konferansta açılış konuşmasını yapan Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, “Doğal kaynaklarımızın tükenme tehlikesi ve beraberinde dünyanın hızla artan su ihtiyacı, Birleşmiş Milletler (BM) dahil uluslararası ve bölgesel tüm örgütlerin gündemlerinde ön sıralarda yer alıyor. 2021 Dünya Su Gelişim Raporu’na göre; günümüzde 2 milyardan fazla insan su ile ilişkili sorunların bulunduğu bölgelerde yaşıyor. Küresel nüfusun yaklaşık yüzde 45'ini oluşturan 3.4 milyar insan arıtma tesislerine erişimden yoksun. Dünyanın, 2030 yılına kadar yüzde 40'lık bir küresel su açığıyla karşı karşıya kalacağı öngörülüyor. Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü (OECD) ise küresel su talebinin 2050’ye kadar yüzde 55 artacağını öngörüyor. Bizler dünyada yaşanan tüm sorunların çözümünde eğitimden ve bilimden faydalanmamız gerektiğini biliyoruz. STEM eğitimlerimizle hayat problemlerine nasıl farklı çözümler üretilebileceğimizi araştırıyor, güncel gelişmeleri takip ediyoruz” dedi.

‘SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARINI İLKE EDİNDİK’

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan 17 maddelik ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ arasında 4’üncü sırada nitelikli eğitim, 12’nci sırada sorumlu üretim ve tüketimin yer aldığını ifade eden Çiçek, “Bu amaçları ilke edinerek başlattığımız Uğur’da sorumlu üretim ve tüketim programımız ile tüm yaş gruplarında tarım ve gıda, enerji, su ve geri dönüşüm temalarında eğitimler veriyor, eylem planları gerçekleştiriyoruz. Su temamız kapsamında yıl sonunda ülkemizin en büyük 9’uncu gölü olan Uluabat Gölü’nün yarısı kadar su tasarrufu yapmış olacağız. Gururla açıklamak isterim ki yakın zamanda sorumlu üretim tüketim programımız kapsamında ‘Sürdürülebilirlik Ödülü’ aldık. Süreçte emeği geçen ve eylem planları ile anlamlı hedeflere ulaşmamıza vesile olan değerli Uğur Ailemizi tebrik ederim” dedi.

Konferansta Uğur Okulları Eğitim Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arda Ergez,Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve CIFAL Türkiye Direktörü Prof Dr.Ebru Canan Sokullu ve Uğur Okulları Yabancı Diller Koordinatörü Liz Oya Öngüç dünyanın geleceği için suyun önemine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

‘SUYUN DÜNYADAKİ ÖNEMİNİN FARKINDAYIZ’

Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü öğrencisi, U-MUN 2022 Genel Sekreteri Zeynep Kırali (17), “Uğur Okulları olarak bu konferansın ikincisini düzenliyoruz. Bu yılki konumuzu su olarak seçtik. Su dünyanın yaşadığı en büyük sorunlardan bir tanesidir. Suyun dünyadaki öneminin farkındayız. Maalesef kuraklık ve küresel ısınma dolayısıyla giderek azalıyor. Bu konferansta suyun önemini işledik. Suyun azalmasından dolayı ortaya çıkan problemlere nasıl çözüm bulacağımız komitelerimiz tarafından tartışıldı” diye konuştu.

Zincirlikuyu Uğur Anadolu Lisesi öğrencisi Atlas Sarrafoğlu (14) ise “Suyun dünyadaki dağılımı ve adaletsizliği konusunda bir konferans düzenlenmesinden dolayı çok mutluyuz. Ben aynı zamanda iklim aktivistiyim. İklim aktivisti, iklim değişikliği ve krizine sebep olan kaynakları protesto etme açısından önemli bir ekip olarak biliniyor. Ben de bugünkü konuşmamda fosil yakıtlardan ve suyun nasıl etkilendiğinden bahsettim. Bunun için birçok kişiyle görüşerek araştırma yaptım” dedi.