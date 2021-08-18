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ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Ankara MGU Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:59
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ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre;  Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre   Öğretim Görevlisi alınacaktır. Tüm başvurular e-Devlet şifresi kullanılmak suretiylehttps://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yapılacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgiler için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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