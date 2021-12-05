Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,910.41
ALTIN
786.58
DOLAR
13.72
STERLİN
18.23
EURO
15.57
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Karadenizbirlik Genel Müdürlüğ’nden gayrimenkul satış ilanı
Karadenizbirlik Genel Müdürlüğ’nden gayrimenkul satış...
Şanlıurfa’da Belediye’den satılık arsalar
Şanlıurfa’da Belediye’den satılık arsalar
Halk otobüsü hatları kiraya verilecek
Halk otobüsü hatları kiraya...

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Erzurum Teknik Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
05 Aralık 2021 Pazar 10:33
0 Okunma
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Kriterleri’nde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır
Son  başvuru  tarihi  ilanın  Resmî  Gazete’de  yayımlandığı  tarihten  itibaren  15  (on  beş)  gündür.
Başvuru Şartları için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Erzurum Teknik Üniversitesiöğretim üyesiYeni Çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otizmli Batuhan, EKPSS'de Türkiye 71'incisi oldu
Otizmli Batuhan, EKPSS'de Türkiye 71'incisi oldu
65 yaş üstüne dijital okuryazarlık eğitimi başladı
65 yaş üstüne dijital okuryazarlık eğitimi başladı
Bakan Özer: Öğretmenlik artık kariyer mesleği olarak tanımlanabilecek
Bakan Özer: Öğretmenlik artık kariyer mesleği olarak tanımlanabilecek
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans