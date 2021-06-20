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Öğretim üyesi alım ilanı

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden Akademik Personel Alım İlanı

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
20 Haziran 2021 Pazar 12:03
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Öğretim üyesi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Hakkari Üniversitesi, Doçent ve Doktor Öğretim Üyeleri istihdam edecek.

Doçent kadrolarına başvurmak isteyenlerin Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracakların ise ilgili birimlere  başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır.

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünün Akademik Personel Alım İlanına Ulaşmak İçin Tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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