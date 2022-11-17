Okullarda 'siber zorbalÄ±k' eÄŸitimi

ANKARA - MilliÂ EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca akran zorbalÄ±ÄŸÄ±Â ile siber zorbalÄ±k, disiplin kapsamÄ±na alÄ±nÄ±rken, okullarda siber zorbalÄ±ÄŸa karÅŸÄ± eÄŸitim veriliyor. Ankara'da Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ uzmanlarÄ±nca bu eÄŸitim- Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± iÃ§inde okullarÄ±n yÃ¼zde 28'ine ulaÅŸÄ±larak, dijital baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k ve siber zorbalÄ±ÄŸa yÃ¶nelik eÄŸitim verildi.Â Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Sincan SaÄŸlÄ±klÄ± Hayat Merkezi'nde Ã§ocuk geliÅŸim uzmanÄ± Hatice GÃ¼Ã§lÃ¼, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± ile iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± belirterek, "Ã‡ocuklar iÃ§in ÅŸifre gÃ¼venliÄŸi, ev iÃ§i, kamera yapÄ±sÄ±nÄ±n nasÄ±l olmasÄ± gerektiÄŸini, karÅŸÄ±daki kiÅŸilerle konuÅŸurken neler yapmalarÄ± gerektiÄŸini anlatÄ±yoruz" dedi.



'OrtaÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± YÃ¶netmeliÄŸiâ€™ndekiÂ deÄŸiÅŸiklik ile akran zorbalÄ±ÄŸÄ± ile siber zorbalÄ±k yapan Ã¶ÄŸrencilere disiplin iÅŸlemi uygulanacak. Bir taraftan da SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile iÅŸ birliÄŸi yapÄ±larak, okullarda dijital baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k ve siber zorbalÄ±ÄŸa karÅŸÄ± eÄŸitim veriliyor. Ä°l saÄŸlÄ±k mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine baÄŸlÄ± 'SaÄŸlÄ±klÄ± Hayat Merkezleri'nde gÃ¶rev yapan Ã§ocuk geliÅŸim uzmanlarÄ±ncaÂ gelen talepler doÄŸrultusunda okullarda Ã¶ÄŸrenci, rehber Ã¶ÄŸretmen ve velilere yÃ¶nelik eÄŸitimler veriliyor. Ankara'da 2022-2023 eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim dÃ¶neminde ÅŸimdiye kadar okullarÄ±n yÃ¼zde 28'ine ulaÅŸÄ±ldÄ±. Ã–ÄŸrencilere Ã¶zellikle ÅŸifre gÃ¼venliÄŸi, internet kullanÄ±mÄ±, kamera yapÄ±sÄ±nÄ±n nasÄ±l olmasÄ± gerektiÄŸi anlatÄ±lÄ±yor.



'ÅžÄ°FRE GÃœVENLÄ°ÄžÄ°, KAMERA YAPISINI ANLATIYORUZ'



Ankara Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Sincan SaÄŸlÄ±klÄ± Hayat Merkezi'nde Ã§ocuk geliÅŸim uzmanÄ± Hatice GÃ¼Ã§lÃ¼, dijital baÄŸÄ±mlÄ±ÄŸÄ±n alt baÅŸlÄ±ÄŸÄ± olarak siber zorbalÄ±k ile alakalÄ± MEB ile iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± belirterek, "KÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸ gruplarÄ±na aile eÄŸitimi olarak, bÃ¼yÃ¼k yaÅŸ gruplarÄ±na da Ã¶ÄŸrencilerle birebir eÄŸitim olarak okullara gidiyoruz. Bu eÄŸitim yÄ±lÄ± iÃ§inde Ankara'da yÃ¼zde 28 oranÄ±nda okullara ulaÅŸÄ±ldÄ±. Sincan ilÃ§esinde ise bine yaklaÅŸÄ±k Ã¶ÄŸrenci, 300'e yaklaÅŸÄ±k aile eÄŸitimleri verdik. Teknoloji baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± eÄŸitimi verirken, siber zorbalÄ±ÄŸÄ± da anlatÄ±yoruz. Ã‡ocuklar iÃ§in ÅŸifre gÃ¼venliÄŸi, ev iÃ§inin nasÄ±l olmasÄ± gerektiÄŸini, kamera yapÄ±sÄ±nÄ±n nasÄ±l olmasÄ± gerektiÄŸi, karÅŸÄ±daki kiÅŸilerle; Ã¶zellikle de tanÄ±madÄ±klarÄ± kiÅŸilerle konuÅŸurken neler yapmasÄ± gerektiÄŸini anlatÄ±yoruz" dedi.Â



'GÃœVENLÄ° Ä°NTERNET KULLANIMINI TAVSÄ°YE EDÄ°YORUZ'



Okullarda verdikleri eÄŸitimin yaÅŸ gruplarÄ±na gÃ¶re farklÄ±lÄ±k gÃ¶sterdiÄŸini anlatan GÃ¼Ã§lÃ¼, "Ä°lkokul, ortaokul, lise Ã§aÄŸÄ±ndaki Ã§ocuklara dikkat etmeleri gereken hususlarÄ± anlatÄ±yoruz. Ortaokul Ã§ocuklarÄ±na daha Ã§ok Ã§izgi film, izlenen dizi ve filmler, ailenin dikkat etmesi gerekenlere dikkat Ã§ekiyoruz. Ortalama bir kullanÄ±m sÃ¼resi belirliyoruz. YaÅŸlarÄ±na, geliÅŸimlerine uygun olarak neler yapabileceklerine ve hangi sosyal medya platformlarÄ±nÄ± kullanabileceklerini sÃ¶ylÃ¼yoruz. Zaten ilkokul Ã§ocuÄŸu iÃ§in Ã§ok birebir teknoloji ile iletiÅŸim halinde olmasÄ±nÄ± Ã§ok istemiyoruz. Ortaokul Ã§ocuÄŸu iÃ§in de gÃ¼venli internet kullanÄ±mÄ± nedir, internette ne kadar vakit geÃ§irmeleri lazÄ±m, bu geÃ§irilen vaktin ne kadarÄ± tÃ¼ketim ve Ã¼retim amaÃ§lÄ± olmasÄ± gerekiyor;Â bunlara dikkat Ã§ekiyoruz. Tamamen Ã§ocuklarÄ±mÄ±zdan teknolojiyi kÄ±sÄ±tlamak gibi bir ÅŸey istemiyoruz, zaten yapamÄ±yoruz da. AmaÃ§ ne kadar kaliteli kullanabilirler, ne kadar minimal dÃ¼zeyde kullanabilirler bunu hedeflemek oluyor. Lise dÃ¶nemi Ã§ocuklar iÃ§in durum biraz farklÄ±. OnlarÄ±nÂ akÄ±llÄ± telefonlarÄ± var, evde bilgisayarlarÄ± var. Biz de bu doÄŸrultuda eÄŸitim veriyoruz. GÃ¼venli internet kullanÄ±mÄ±nÄ± mutlaka Ã§ocuklara ve ailelerine tavsiye ediyoruz" diye konuÅŸtu.Â



'KENDÄ°SÄ°NÄ° OYUN KARAKTERÄ° GÄ°BÄ° GÃ–RÃœYOR'



GÃ¼Ã§lÃ¼, okul Ã¶ncesi grupta olabildiÄŸince az, yarÄ±m saat gibi bir sÃ¼re internet kullanÄ±mÄ±na izin verilmesi gerektiÄŸine iÅŸaret ederek, "0-3 yaÅŸ grubunuÂ teknoloji ile tanÄ±ÅŸmamasÄ± gereken bir yaÅŸ olarak ifade ediyoruz; ama artÄ±k o kadar Ã§ok karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz ki Ã¶zellikle 2 yaÅŸ altÄ± Ã§ocuklarda dil geliÅŸiminin Ã§ok olumsuz etkilendiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. Bir Ã¼st 3-6 yaÅŸ grubu Ã§ocuklarda da ÅŸiddet, oynadÄ±klarÄ± oyunlara baÄŸlÄ± olarak saldÄ±rganlÄ±k, kendini oynadÄ±ÄŸÄ± oyun karakteri olarak dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p arkadaÅŸlarÄ±na o ÅŸekilde yaklaÅŸÄ±m sÄ±k gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor ve bunun sonu savcÄ±lÄ±ÄŸa kadar gidebiliyor. KreÅŸte Ã§ok problem yaÅŸayan Ã§ocuklarÄ±n daha Ã§ok teknoloji baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na maruz kalmÄ±ÅŸ Ã§ocuklar olduÄŸunu fark ediyoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.Â Â



'AKRAN ZORBALIÄžI,Â DÄ°JÄ°TAL BAÄžIMLIKLIÄžA YOL AÃ‡IYOR'



Dijital baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n Ã¶zellikle akran zorbalÄ±ÄŸÄ±na da Ã§ok bÃ¼yÃ¼k etkisi olduÄŸuna dikkat Ã§eken GÃ¼Ã§lÃ¼, "Zaten akran zorbalÄ±ÄŸÄ±na maruz kalmÄ±ÅŸ Ã§ocuklarda da baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± daha Ã§ok gÃ¶rÃ¼yoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§ocuk sosyal ortamda kendini ifade edemiyor. Bu ÅŸekilde teknoloji ortamÄ±nda kendini daha iyi ifade edip, daha Ã§ok arkadaÅŸlÄ±k kurabiliyor. Ã–zellikle akran zorbalÄ±ÄŸÄ±nÄ± uygulayanlarda deÄŸil de maruz kalanlarda teknoloji baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n normal Ã§ocuklara gÃ¶re iki kat daha fazla olduÄŸunu fark ediyoruz ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z da gÃ¶steriyor bunu. Akran zorbalÄ±ÄŸÄ±na maruz kalmÄ±ÅŸ Ã§ocuklarda da Ã¶zellikle anne ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yoruz. Aile iÃ§i etkin vakit Ã§ok Ã¶nemli, aile ile geÃ§irilecek olumlu vakit Ã§ocuÄŸun evde, okulda yalnÄ±z kalmamasÄ± ve teknolojinin yerine konulabilecek bir alternatif; bu spor veyaÂ ilgi alanÄ±na yÃ¶nelik farklÄ± bir kurs olabilir. HiÃ§bir ÅŸey yoksa Ã§ocuÄŸun 1Â saat dÄ±ÅŸarÄ±da etkin vakit geÃ§irmesini tavsiye ediyoruz. Her gÃ¼n 'aile saati' dediÄŸimiz bir kavram var bizim, gÃ¼nlÃ¼k yarÄ±m saat aile ile o gÃ¼nÃ¼n deÄŸerlendirmesini istiyoruz. O gÃ¼n neler yapmÄ±ÅŸlar, neler yaÅŸamÄ±ÅŸlar, nelere maruz kalmÄ±ÅŸlar bunu dÃ¼zenli olarak hayatlarÄ±na oturtmalarÄ±nÄ± istiyoruz" dedi.Â