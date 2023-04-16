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Ortaokul 8. sınıf ve liselere yönelik 30 milyon yardımcı kaynak öğrencilere ulaştırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde, ortaokul 8. sınıf ile lise kademesine yönelik yaklaşık 30 milyon yardımcı kaynağı öğrencilere teslim etti.

16 Nisan 2023 Pazar 15:36
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Ortaokul 8. sınıf ve liselere yönelik 30 milyon yardımcı kaynak öğrencilere ulaştırıldı

ANKARA AA- MEB'den yapılan açıklamaya göre, 12. sınıflar için 3 kitaplık TYT, 9 kitaplık AYT, 3 kitaplık YDT deneme sınavları ile 2 kitaplık YKS yeterlilik testleri, tüm lise kademesindekiler için 16 kitaplık "Dört Dörtlük Konu Pekiştirme Testleri" ve 8. sınıflar için 3 kitaplık set olmak üzere toplam 36 çeşit kitaptan oluşan yardımcı kaynaklar, ikinci dönemin başından bu yana öğrencilere ücretsiz ulaştırıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin açıklamasında, her zaman öğrencilerin yanlarında olmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm öğrencilerimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak yardımcı kaynakları büyük bir özenle hazırlıyoruz. Öğrencilerimizin en iyi şekilde sınava hazırlanmalarını sağlamaya da çok büyük önem veriyoruz. 81 ilde LGS ve YKS'ye hazırlanan gençlerimize yönelik destekleme ve yetiştirme kurslarımız devam ediyor. Deprem bölgesinde de okullarda yüz yüze eğitim öğretim başlamadan LGS ve YKS sınavına girecek olan öğrencilerimize çadırlarda, konteynerlerde, prefabrik okullarda, gerekirse sağlam binalarda her türlü desteği verdik; 3 bin 205 noktada halen destek sağlamaya devam ediyoruz. Yardımcı kaynakların dağıtımında da afet bölgesindeki çocuklarımıza öncelik verdik."

"Öğrencilerimize ulaştırılan yardımcı kaynak sayısı 190 milyona ulaştı"

Açıklamasında tüm öğrencilere başarılar dileyen Özer, şunları kaydetti:

"2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminde tüm kademelerdeki öğrencilerimize 160 milyon yardımcı kaynak göndermiştik. Evlatlarımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak hem derslerine yardımcı olmak hem de YKS ve LGS'ye hazırlık süreçlerine destek olmak üzere ortaokul 8 ve lise kademesindeki tüm öğrencilerimize ikinci dönemin başlangıcından bu yana yaklaşık 30 milyon yardımcı kaynak daha ücretsiz olarak iletildi. 

AA

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Milli Eğitim Bakanlığı
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