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ÖSYM Başkanı Ersoy: KPSS oturumları iptal edildi

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Hem 31 Temmuz 2022'de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

04 Ağustos 2022 Perşembe 13:15
ÖSYM Başkanı Ersoy: KPSS oturumları iptal edildi

KPSS'de soruların sızdırıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatılmasının ardından görevden alınan Prof. Dr. Halis Aygün'ün yerine atanan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, açıklama yaptı. Ersoy, sınavda adaylara sunulan soruların bazılarının, yayınevinin soru kitapçıklarında yer aldığının tespit edildiğini belirterek, "Böyle bir tablonun hem kurumumuzun çalışma ilkeleri hem hukuk hem de kamuoyu vicdanı bakımından kabulü asla mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı hemen harekete geçerek inceleme başlatmıştır. Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022'de yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS sınav takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir. Amacımız tüm adaylara gönül huzuruyla katılacakları ve sonucunun adaletinden emin olacakları bir sınav ortamı oluşturmaktır. Ortaya çıkan eksiklikleri ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşmak ve gereken tedbirleri etkin şekilde almak suretiyle ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız. Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz" dedi.

DDK BAŞKANI: KPSS'NİN İPTALİNE LÜZUM GÖRÜLDÜ

Öte yandan Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı da Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kamu vicdanını rahatlatmak ve hiçbir vatandaşımızın kafasında soru işareti kalmaması adına 31 Temmuz'da gerçekleşen KPSS'nin iptaline lüzum görülmüştür. Süreçle ilgili Devlet Denetleme Kurulu olarak şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 04.08.2022 13:41
Anahtar Kelimeler:
IptalBaşkanProf. Dr. Bayram Ali ErsoyKPSSÖSYM
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