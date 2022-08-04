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ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı. Ayrıca, 3 üniversiteye de rektör ataması yapıldı.

04 Ağustos 2022 Perşembe 09:16
ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre; ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı. Kararın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

3 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATAMASI

Resmi Gazete'de yayımlanan diğer atama kararlarıyla, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuri Aydın; Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nedim Sözbir; Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hacı Ali Mantar atandı. Atamaların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı aktarıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÖSYMBaşkanAtamaProf.Dr. Bayram Ali ErsoyResmi Gazete
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