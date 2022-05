Plastik cerrahi uzmanlarına kadavra üzerinde eğitim

ANKARA - Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) tarafından Hacettepe Üniversitesi'nde 150 plastik cerrahi uzmanına kadavra üzerinde uygulamalı burun ameliyatı ve yüz estetiği eğitimi verildi. Plastik cerrahi uzmanları, ABD'den getirilen kadavralar üzerinde, Türkiye'de her geçen gün artan burun ve yüz estetiği ameliyatlarına ilişkin yeni teknik ve yöntemlerle ilgili kendilerini geliştirme fırsatı buldu.



Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nce düzenlenen ve dün başlayan eğitime Türkiye'nin farklı kentlerinden 150 plastik cerrahi uzmanı katıldı. Hacettepe Üniversitesi'nde 4 gün sürecek kursun kadavra ile yapılan uygulamalı kısmında 18, teorik bölümünde ise 40 eğitmen görev aldı. Kadavra üzerinde burun ve yüz estetiğine dair cerrahi işlemlerin aşamaları uygulamalı gösteriliyor. Eğitmenler ana kadavrada yapılması gereken işlemleri gösterirken, katılımcılar da aynı işlemleri kendilerine ait kadavralarda tekrarlayıp, bilgilerini pekiştiriyor. Kursta, estetik ve plastik cerrahi uzmanlarına burun ameliyatı ve yüz estetiği konularında ileri teknik becerileri kazandırmak ve cerrahi ile ilgili yeniliklerin aktarılması hedefleniyor. Kursun sonunda 150 plastik cerrahi uzmanı sertifikalarını alacak.



'TÜRKİYE DÜNYADA 2'NCİ SIRADA'



Dernek 2'nci Başkanı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cenk Demirdöver, yabancı turistler için Türkiye'de fiyatları avantajlı hale gelen estetik operasyonların giderek arttığını, Türkiye’nin dünyada en çok burun ameliyatı yapılan ikinci ülke olduğunu söyledi. Demirdöver, "Türkiye'de çok başarılı plastik cerrahi uzmanları yetiştiriliyor. Bu bize aynı zamanda yurtdışından çok fazla sağlık turizmi hastası gelmesine de olanak sağlıyor. Döviz kuru avantajları nedeniyle hasta sayımız da oldukça yüksek. İnsanlar estetiğe çok yoğun ilgi duyuyorlar. Burun da bu nedenle bizim en sık yaptığımız estetik ameliyatlardan bir tanesi. Döviz kurları avantajı nedeniyle Türkiye çok daha cazip hale geliyor. Hem kaliteli bir hizmeti artı kaliteli bir otel konaklama hizmetini ve kaliteli bir sağlık hizmetini çok ucuz bir bütçeyle halledebiliyorlar. İyi bir hizmet alıyorlar ve ülkelerine döndüklerinde iyi sonuçları gören kişiler daha çok talep gösteriyorlar. Türkiye’de en fazla yapılan işlemlerin başında burun, meme büyütme, küçültme, liposuction yer alıyor" diye konuştu.



Kursta yüz estetiğiyle ilgili her uygulamanın aşama aşama gösterildiğini kaydeden Demirdöver, "Kursun 1’inci gününde burunla ilgili, 2’nci gününde ise yüz estetiğiyle ilgili her şey gösterilecek. Yüzde dolgu uygulamalarından başlayıp, ip askı uygulamalarına, cerrahi girişimler olarak da alın germe, kaş kaldırma, üst ve alt göz kapağı estetiği, göz kapağının düşüklüğünün estetiği, orta yüz germe, bütün yüzü ve boyun germe şeklinde devam edeceğiz. Uzmanlarımız burada taze kadavra üzerinde yetkinliklerini geliştirmeye çalışacak" dedi.



'ŞİKAYET OLMADAN CEZALANDIRMA OLMUYOR'



Demirdöver, hiçbir belgesi olmadan ve eğitim almamış kişilerin para kazanmak için estetik işlem yaptığına vurgu yaparak, "Estetik uygulamalar ve estetik cerrahi işlemlere yoğun bir talep olması bu konuda hiçbir yetkinliği olmayan tıp eğitimi almamış kişilerin bu işlemleri yapmasına neden oluyor. Eğitim verme yetkisi olmayan kişi ve kurumlar tarafından düzenlenen ve hiçbir denetimden geçmemiş kurslar sonucu alınan ve geçerliliği olmayan sertifikalarla, uygulama yetkisi olmayan kişiler tarafından maalesef estetik ameliyatlar ve uygulamalar yapılıyor. Şikayet olmadığı takdirde bu tür yetkisiz uygulamaların cezalandırılmasına pek sık rastlanmamaktadır. Bu nedenle, estetik uygulama öncesi doktorunuzun plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı olup olmadığını kontrol ediniz. Aksi halde ortaya çıkabilecek problemleri düzeltmek çok daha zor olacaktır" diye konuştu.



Demirdöver, Türkiye’de kadavra temininin oldukça sıkıntılı olduğunu ve istenilen taze kadavranın bulunamadığını belirterek, ABD'den yüksek ücretler karşılığında getirildiğini sözlerine ekledi.