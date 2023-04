Sabancı ARF Almost Ready to Fly’dan 8 girişime 20 milyon TL ilave yatırım kararı

Sabancı Topluluğu’nun, girişimcilik ekosistemine ve açık inovasyona katkı sunmayı amaçlayan Sabancı ARF Almost Ready to Fly programı ilk dönem mezunlarını verdi. 06 Nisan tarihinde Sabancı Center’da düzenlenen etkinlik kapsamında Blueit, Bpreg, Kiduttle, Kozalak, Köstebek, Leadport, MİOTE ve theClico girişimlerine toplam 20 milyon TL daha Sabancı ARF Almost Ready to Fly ilave yatırımı yapılmasına karar verildiği açıklandı.