Sabancı ARF Almost Ready to Fly’dan 8 girişime 20 milyon TL ilave yatırım kararı

İSTANBUL- Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün’ün katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Topluluk dışından 9, Topluluk içinden ise 5 olmak üzere toplam 14 girişim aynı gün yatırımcılarla buluşup hedeflerini ve vizyonlarını paylaştılar.

Tohum yatırımı alan Kiduttle ve MiOTE girişimleri, Sabancı Topluluğu çalışanları tarafından hayata geçilirken böylece bu girişimlerde görev alan 6 Topluluk çalışanı, Sabancı ARF Almost Ready to Fly sayesinde Sabancı ile ortak olma fırsatı yakaladı. Böylece Sabancı Holding, söz konusu girişimlerde azınlık hissesine sahip olarak şirketlerin büyüme yolculuğunun bir parçası oldu.

14 girişime verilen toplam ayni ve nakdi destek 60 milyon TL’yi buldu

Öte yandan, 20 haftalık eğitim ve mentorluk sürecinde; ürün ya da hizmet prototipini geliştirmek, ilk müşteri bağlantısını yapmak veya kestiği fatura sayısını artırmak için girişimcilerin her birine sağlanan 30’ar bin dolarlık nakit destek imkânıyla birlikte, ilk faaliyet dönemi kapsamında girişimlere verilen toplam ayni ve destek tutarı 60 milyon TL’yi buldu.

Söz konusu girişimler, aldıkları tohum yatırımı sayesinde ürünlerini ticarileştirme ve şirketlerini büyütme imkanına sahip olacak. Bu süreçte Sabancı’nın bilgi birikimi ve müşteri ağından da aktif şekilde yararlanabilecek girişimler, Sabancı’nın yeni ekonomi odaklı büyüme stratejisinin önemli itici güçlerinden biri olacak. Türkiye’nin yeni unicornları olma hedefiyle faaliyetlerini sürdürecek girişimler, Sabancı Topluluğu ile birlikte Türkiye’deki start-up ekosisteminin geliştirilmesi konusunda öncü bir rol üstlenecek.

HABER: BURHAN AKDAĞ