Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1527
ALTIN
411.312
DOLAR
7.0510
STERLİN
9.6924
EURO
8.4853
PTT lojmanı satılacak
PTT lojmanı satılacak
124 sözleşmeli sanatçı alınacak
124 sözleşmeli sanatçı alınacak
DT, 119 sözleşmeli personel alacak
DT, 119 sözleşmeli personel...
Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim üyesi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim...

SBÜ Çobanbey’e Tıp Fakültesi ve Yüksekokul kuruyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey beldesinde tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kurulması için kolları sıvadıklarını açıkladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Şubat 2021 Cumartesi 13:13
0 Okunma
SBÜ Çobanbey’e Tıp Fakültesi ve Yüksekokul kuruyor

İSTANBUL - Prof. Dr. Erdöl, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey beldesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete ‘de yayımlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı kararının kendisine uzanan kardeş eli ile güçlenen, kendine açılan yaralarla meşgul iken artık yaralar sarmaya memur olan sağlık ve insanlık hadimi genç yarınların geciktirilmiş dünlerine atılan kutlu ve mukaddes bir adım olduğuna dikkat çekti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin, sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903'te 2. Abdülhamid Han tarafından kurulan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olduğunu belirten Erdöl, bu amaçla yakın zamanda Somali'de, Sudan'da, Özbekistan’da ve Bangsomoro’da fakülte ve yüksekokullar açtıklarını kaydetti.

Türkiye'nin hiçbir çıkar gözetmeden Suriye halklarının her zaman yanında olduğuna işaret eden Prof. Dr. Erdöl, "Sınırlarını kürre-i arz, bilim ve eğitim önderliğini de insanlığın tamamı olarak ifade eden Büyük Türkiye var olsun! Bilvesile, Resmî Gazetede yayımlanan SBÜ Çobanbey Tıp Fakültesi ve MYO kararı için; Sayın Cumhurbaşkanımız, YÖK Başkanımız ve emeği geçen herkese teşekkür ve saygılarımı arz ediyorum. Suriyeli öğrencilerimiz Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destek ve teveccühleriyle küllerinden doğan bu üniversitede, kuruluş misyonuna uygun olarak eğitim görmenin ömür boyu gururunu yaşayacaklardır. Üniversitemizin banisi 2. Abdülhamid Han’ı açtığı bu kapı ve kapılar için rahmet ve minnet ile yad ederken bunun bir başlangıç olduğunu ve ecdadımızın ardında attığımız ve dahi atacağımız adımların mütevazı ama elzem bir adımı olarak büyüyerek devam ettirme gayretinde olacağımızın bilinmesini isterim.
 

Biz kollarımızı açmaya, karşılıksız sevmenin adresi olmaya devam edeceğiz...Susuz coğrafyalara su kuyusu açarak susuzlukları giderdiğimiz gibi ilim ve bilim yuvaları açtıkça da susamış dimağları hapsedildikleri kuyulardan çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bilimleri ÜniversitesiÇobanbeyTıp Fakültesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Online eğitime pandemi nedeniyle olan talep 5 kat artı
Online eğitime pandemi nedeniyle olan talep 5 kat artı
MEB'den özel gereksinimli çocukların aileleri için rehber kitapçık seti
MEB'den özel gereksinimli çocukların aileleri için rehber kitapçık seti
Bakan Selçuk: Öğretmenlerin aşısı ile ilgili planlamalar devam ediyor
Bakan Selçuk: Öğretmenlerin aşısı ile ilgili planlamalar devam ediyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans