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‘Tarih Yazan Çocuklar İnegöl’de’ projesi hayata geçirildi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Mart 2022 Cuma 10:45
‘Tarih Yazan Çocuklar İnegöl’de’ projesi hayata geçirildi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde İnegöl Belediyesi, İnegöl Kaymakamlığı ve Birlikte Dağıtım A.Ş. iş birliğiyle örnek bir proje başlattı. İnegöl’de 51 ilkokulda 644 derslik için “Tarih Yazan Çocuklar İnegöl’de” kitap setinin bulunduğu özel Kitap Ağacı kurulacak. 

Proje kapsamında tarihi karakterlerin kıyafetlerini giyen 100 ilkokul öğrencisi, MODEF fuar merkezini ziyaret ederek esnaflara başarılar diledi.

İnegöl Tarihi mehteri nezaretinde marşlar eşliğinde fuara gelen 100 öğrenci, kıyafetleriyle fuara damga vurdular. Tarihi karakterlerin kıyafetleriyle fuara gelen öğrenciler, büyük beğeni topladı.

GERÇEK KAHRAMANLARIN ROL MODEL ALINMASI AMAÇLANIYOR

Dijital bağımlılığın ve sanal kahramanların hüküm sürdüğü günümüz dünyasında çocukların millî şuur kazanmaları ve tarihleriyle iftihar etmeleri için Türk büyüklerinin hikâyeleri ve animasyonları, bu proje ile öğrencilerle buluşuyor. Bu proje ile çocukların Türk büyüklerini tanımaları, hayatları ve başarılarıyla topluma örnek olmuş gerçek kahramanlardan ilham almaları ve onları rol model olarak benimsemeleri hedefleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarih Yazan Çocuklar İnegöldeProje
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