TED Meşale Çarşısı, maddi durumu iyi olmayan çocuklara umut oluyor

‘Maddi olanaksızlıklar içindeki başarılı öğrencilerin eğitimine destek olmak’ ilkesi ile hareket eden TED, geleneksel hale getirdiği Meşale Çarşısı etkinliğini bu yıl 16-17 Aralık’ta Divan Hotel Yıldızevler Ankara’da düzenliyor. Birçok markanın ve ünlü tasarımcının ürünlerinin satışının yapılacağı etkinlikte, ödüllü çekilişler, sürpriz etkinlikler düzenlenecek. İki gün boyunca devam edecek olan etkinliğin davetlileri arasında ise pek çok ünlü isim yer alacak.

HEDEF 100 ÇOCUĞA BURS

TED gönüllü komitelerinden Sosyal Hizmetler Komitesi tarafından yürütülen etkinlikten elde edilecek bağışlar, maddi olanaksızlıklar nedeniyle eğitime erişimi kısıtlı ancak başarısını kanıtlamış çocuklara umut olarak eğitime, sanata, spora dönüşecek ve onlarca çocuğun hayatına dokunacak. Komitenin bu yılki hedefi 100 çocuğa burs sağlamak. TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, hedeflerinin dokunulmadık çocuk bırakmamak olduğuna dikkat çekerek, yıllardır süregelen bu etkinlikten sağlanan her bir kurşun çocukların nitelikli eğitimine harcandığını söyledi. Pehlivanoğlu, Ankaralı vatandaşlara ‘Hem evinizi hem sevdiklerinizi hem de okumaya hevesli çocukları sevindirin’ diyerek çağrıda bulundu.

Etkinliğe katılmak isteyenler biletlerini Biletix’ten ya da etkinlik mekânının giriş kapılarından temin edebilecek.