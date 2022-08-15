Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.868,06
ALTIN
1.032,35
DOLAR
17,96
STERLİN
21,76
EURO
18,39
İstanbul Gedik Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor
İstanbul Gedik Üniversitesi 2...
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim...
Beykent Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim üyesi...

TES Başkanı Geylan: ‘Sınav olmasın’ teklifine karşı çıkan sendikalar açıklanmalı

15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:42
TES Başkanı Geylan: ‘Sınav olmasın’ teklifine karşı çıkan sendikalar açıklanmalı

ANKARA - Türk Eğitim-Sen (TES) Genel Başkan Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğretmenlere sınav yapmayacaktık, sendikalar karşı çıktı’ açıklamalarına ilişkin, “Türk Eğitim-Sen, 2005 yılından bu yana öğretmenlerin kariyer planlamasının sadece ‘hizmet yılı esas alınarak’ yapılmasını istemektedir. Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer’in bir gazeteciye ifade ettiği, ‘sınav olmasın’ teklifine karşı çıkan sendikalar hangileridir? Sayın Bakan ya da MEB bürokratları açıklamalıdır” dedi.


 

Genel Başkan Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katıldığı bir televizyon programında, ‘öğretmenlere sınav yapmayacaktık, sendikalar karşı çıktı’ şeklindeki açıklamaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.


 

‘ÖĞRETMENLERİMİZ GEREKSİZ TARTIŞMALARDAN KURTARILMALI’


 

Türk Eğitim-Sen’in 2005 yılından bu tarafa öğretmenlerin kariyer planlamasının sadece hizmet yılı esas alınarak yapılması gerektiğini her zaman dile getirdiğini ifade eden Başkan Geylan, 2005 yılında olduğu gibi 2022 yılında da uzman/başöğretmen planlamasına getirilen sınav şartının iptalini yargıya taşıdıklarını belirtti. Başkan Geylan, “Türk Eğitim-Sen, 2005 yılından bu yana öğretmenlerin kariyer planlamasının sadece ‘hizmet yılı esas alınarak’ yapılmasını istemektedir. Bunun dışında hiçbir formülü de asla kabul etmemiştir. Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer’in bir gazeteciye ifade ettiği, ‘sınav olmasın’ teklifine karşı çıkan sendikalar hangileridir? Sayın Bakan ya da MEB bürokratları açıklamalıdır. Eğitim kamuoyu ve meslektaşlarımız çok iyi biliyor ki, sendikamız 2005 yılında olduğu gibi 2022’de de uzman/başöğretmen planlamasında getirilen ‘sınav şartını iptali’ için yargıya taşımıştır. Hükümet, öğretmenlerimizi bu gereksiz tartışmalardan artık kurtarmalı, TES’in makul önerisi doğrultusunda düzenlemeyi hayata geçirmelidir” ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TES Başkanı GeylanSınav
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2022-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
2022-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
Bakan Özer: Çırak ve kalfa sayısı, 600 bin 888'e ulaştı
Bakan Özer: Çırak ve kalfa sayısı, 600 bin 888'e ulaştı
Bakan Özer: Türkiye'nin eğitim gündeminden bağış olayını düşürelim
Bakan Özer: Türkiye'nin eğitim gündeminden bağış olayını düşürelim
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans