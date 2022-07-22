Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan, Bakan Özer’i ziyaret etti

Başkan Geylan ziyaret kapsamında eğitim gündemine ilişkin Türk Eğitim-Sen’in taleplerini dile getirdi. Uzman ve başöğretmen online eğitimlerinde öğretmenlerimizin yaşadığı internet kaynaklı ve diğer teknik sorunları gündeme getiren Geylan, MEB’in tedbir geliştirmesi gerektiğini ifade etti. Geylan, proje okullarının yönetici ve öğretmen atamalarında yaşanan ciddi ötekileştirmeleri de dile getirerek, proje okullarına yönetici atamalarının MEB Yönetici Atama Yönetmeliğine bağlı yapılması gerektiğini bildirdi.

Bakan Özer, ziyaretlerinden dolayı Başkan Geylan ve beraberindeki heyete teşekkür etti.