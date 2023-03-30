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Türk Eğitim Vakfı ve Kırklareli Belediyesi’nden Eğitime Destek: Okutan Kırklareli Projesi

Türk Eğitim Vakfı (TEV), Kırklareli Belediyesi, Kırklareli İlçe Belediyeleri ve Kırklarelililerin iş birliğiyle Okutan Kırklareli Projesi’ni hayata geçiriyor. Proje kapsamında Kırklareli’de ikamet eden başarılı ve maddi imkânları yetersiz üniversite öğrencilerine burs desteği sağlanacak.

30 Mart 2023 Perşembe 10:32
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Türk Eğitim Vakfı ve Kırklareli Belediyesi’nden Eğitime Destek: Okutan Kırklareli Projesi

KIRKLARELİ- Kırklareli Belediyesi ve Türk Eğitim Vakfı (TEV), Kırklareli’de ikamet eden gençlere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için güçlerini birleştirdi. Kırklareli Belediyesi, ilçe belediyeleri ve semt sakinlerinin Türk Eğitim Vakfı ile ortaklaşa hayata geçirdiği Okutan Kırklareli Projesi’nin imza töreni Kırklareli Belediyesi’nde gerçekleştirildi. Törene Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, TEV Genel Müdürü Banu Taşkın ve TEV Tekirdağ Şube Başkanı Güneş Akpınar katıldı. Okutan Kırklareli Projesi ile Kırklareli sakinleri, burada ikamet eden ve maddi nedenlerle eğitimine devam etmekte zorlanan üniversite öğrencilerinin eğitimine destek olacak. Projeye katılmak isteyen Kırklarelililer, apartmanları adına oluşturulan burs fonuyla gençlere eğitim desteği sağlayacak.

HABER: METE YILMAZ

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Türk Eğitim Vakfı (TEV)Kırklareli BelediyesiOkutan Kırklareli
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