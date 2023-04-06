Türkiye’nin En Girişimci ve Yenilikçi Vakıf Üniversitesi Sabancı Üniversitesi Oldu

İSTANBUL- Üniversiteleri yenilikçilik ve girişimcilik alanında çalışmalara teşvik etmek ve bu alandaki performanslarını ölçümleyebilmek amacıyla TÜBİTAK tarafından 2012 yılından bu yana yıllık bazda hazırlanan “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi”nin (GYÜE), 2022 yılı sonuçları açıklandı. En girişimci ve yenilikçi 50 üniversitenin sıralandığı endekste Sabancı Üniversitesi, 77,89 toplam puan ile vakıf üniversiteleri arasında 1. sırada gösterilirken; yerel, ulusal ve uluslararası paydaşlarla kurduğu iş birliklerini farklı etkileşimlerle ekosistemin yararına sunma performansını yansıtan “İş birliği ve Etkileşim” kategorisinde de tüm üniversiteler arasında ilk sırada yer almayı başardı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, dünyanın en saygın araştırma üniversiteleri arasında anılma vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Sabancı Üniversitesi olarak gerek üniversitemiz bünyesinde yürütülen Ar-Ge çalışmaları, gerekse akademisyenlerimiz ve öğrencilerimize sunduğumuz desteklerle yenilikçilik ve girişimciliğin yükseköğretimdeki en büyük destekçileri arasında yer alıyoruz. Üniversitemiz her yıl hem yurt içi hem de yurt dışı kaynaklı çok sayıda projeyi hayata geçiriyor. Şu anda üniversitemizde 250’den fazla aktif araştırma projesi yürütülüyor. Araştırma projelerimizin aktif bütçesi 600 Milyon TL’nin üzerinde. Yürütülen tüm bu çalışmalar gerek bilimsel yayın gerekse patent sayısı tarafında karşılığını buluyor. Ayrıca şimdiye kadar üniversitemiz bünyesinde yürütülen araştırma çalışmalarının 300’e yakını da patente dönüşmüş durumda. Tüm bu çalışmalarımızın bir sonucu olarak son iki yıl üst üste Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde en tepede yer alarak, büyük bir başarıya imza atmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

HABER: ERCAN AYDIN