Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
4.934,33
ALTIN
1.248,29
DOLAR
19,26
STERLİN
24,19
EURO
21,15
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak

Türkiye’nin En Girişimci ve Yenilikçi Vakıf Üniversitesi Sabancı Üniversitesi Oldu

TÜBİTAK tarafından yıllık bazda hazırlanan "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi" 2022 yılı sonuçları açıklandı. Sıralamaya göre Sabancı Üniversitesi, 77,89 toplam puan ile en girişimci ve yenilikçi vakıf üniversitesi olurken, “İş birliği ve Etkileşim” kategorisinde de tüm üniversiteler arasında ilk sırada yer aldı.

06 Nisan 2023 Perşembe 10:42
0 Okunma
Türkiye’nin En Girişimci ve Yenilikçi Vakıf Üniversitesi Sabancı Üniversitesi Oldu

İSTANBUL- Üniversiteleri yenilikçilik ve girişimcilik alanında çalışmalara teşvik etmek ve bu alandaki performanslarını ölçümleyebilmek amacıyla TÜBİTAK tarafından 2012 yılından bu yana yıllık bazda hazırlanan “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi”nin (GYÜE), 2022 yılı sonuçları açıklandı. En girişimci ve yenilikçi 50 üniversitenin sıralandığı endekste Sabancı Üniversitesi, 77,89 toplam puan ile vakıf üniversiteleri arasında 1. sırada gösterilirken; yerel, ulusal ve uluslararası paydaşlarla kurduğu iş birliklerini farklı etkileşimlerle ekosistemin yararına sunma performansını yansıtan “İş birliği ve Etkileşim” kategorisinde de tüm üniversiteler arasında ilk sırada yer almayı başardı. 

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, dünyanın en saygın araştırma üniversiteleri arasında anılma vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Sabancı Üniversitesi olarak gerek üniversitemiz bünyesinde yürütülen Ar-Ge çalışmaları, gerekse akademisyenlerimiz ve öğrencilerimize sunduğumuz desteklerle yenilikçilik ve girişimciliğin yükseköğretimdeki en büyük destekçileri arasında yer alıyoruz. Üniversitemiz her yıl hem yurt içi hem de yurt dışı kaynaklı çok sayıda projeyi hayata geçiriyor. Şu anda üniversitemizde 250’den fazla aktif araştırma projesi yürütülüyor. Araştırma projelerimizin aktif bütçesi 600 Milyon TL’nin üzerinde. Yürütülen tüm bu çalışmalar gerek bilimsel yayın gerekse patent sayısı tarafında karşılığını buluyor. Ayrıca şimdiye kadar üniversitemiz bünyesinde yürütülen araştırma çalışmalarının 300’e yakını da patente dönüşmüş durumda. Tüm bu çalışmalarımızın bir sonucu olarak son iki yıl üst üste Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde en tepede yer alarak, büyük bir başarıya imza atmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi. 

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Sabancı Üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖSYM, 30 sözleşmeli personel istihdam edecek
ÖSYM, 30 sözleşmeli personel istihdam edecek
MEB'den deprem bölgesindeki 4 ilde görev yapan öğretmenlere ilave yer değişikliği hakkı
MEB'den deprem bölgesindeki 4 ilde görev yapan öğretmenlere ilave yer değişikliği hakkı
Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Programları Tanıtım Günü 9 Nisan’da Güney Kampüs’te
Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Programları Tanıtım Günü 9 Nisan’da Güney Kampüs’te
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans