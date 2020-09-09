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Uçak sınıf

AĞRI İbrahim Çeçen Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu Kabin Hizmetleri Programı'nda dersler uçağa dönüştürülen sınıfta işlenecek. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Eylül 2020 Çarşamba 09:55
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Uçak sınıf

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu 2017 yılında Kabin Hizmetleri Programı ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümleriyle öğretime başladı. Havacılığa meraklı olan gençlerin büyük ilgi gösterdiği yüksekokulda Kabin Hizmetleri Programı için bir sınıf uçağa dönüştürüldü. Pilotların bulunduğu kokpit dışında bütün bölüm ve eşyaların bulunduğu kabinde öğrenciler hem yolcu olacak hem de ders işleyecek. 

Kabin Hizmetleri Programı Öğretim Görevlisi Mehmet Kırmızı, öğrenciler için uçak simülasyon sınıfı oluşturduklarını söyledi. Bir uçak kabininde bulunan malzemelerin mevcut olduğunu belirten Kırmızı, uygulamalı dersleri uçak sınıfta işleyeceklerini bildirdi. Havacılığın uygulamaya önem veren bir sektör olduğunu ifade eden Kırmızı, "Öğrencilerin kabinde karşılaşabilecekleri senaryoları işleyerek sektüre hazırlayacağız. Emniyet kuralları, acil durum emniyet kuralları, ikram sunuş teknikleri, diksiyon ve anons gibi konular bir kabin memuru için olmazsa olmaz. Öğrencilerimize bu yetileri kazanmaları için dersler vereceğiz" dedi. 

Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Özgül, okuldaki Kabin Hizmetleri Programı ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümlerinin öğrencilerden büyük ilgi gördüğünü bildirdi. Bölümlerin yüzde 100 doluluğa ulaştığını kaydeden Özgül, teknolojik donanımlı sınıflar ve yabancı dil ağırlıklı öğretimle öğrencileri sektöre hazırladıklarını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UçakSınıfAğrı
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