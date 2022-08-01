Üniversite tercihlerinin bitmesine 5 gün kala uzmanından öneriler

YKS sonuçlarının 18 Temmuz’da açıklanmasıyla üniversite tercihleri de başlamış oldu. 27 Temmuz’da ise öğrenciler, tercihlerini sisteme girmeye başladı. 5 Ağustos 00.00’da ise tercihler bitecek. Tercihlere kısa süre kala kafası karışık olan öğrencilere çeşitli uyarılarda bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi’nin Genel Sekreter ve Rehberlik Uzmanı Sebahattin Kutlu, birçok kişinin üniversite konusunda kafasının çok karışık olduğunu söyledi. Bu yıl alınan puanların her birinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Kutlu, “Bu yüzden puanları değerlendirmek önemli. Bu yüzden de bazı kriterler gözden geçirilmelidir. Öncelikle başarı sıralarına göre kendilerine ömür boyu yapmayı sevecekleri bir meslek bulmaları önemli. Başarıyı getirecek şey budur” açıklamasını yaptı.

“UZMANLARDAN MUTLAKA DESTEK ALIN”

Bu yolda uzmanlara başvurmak gerektiğine de değinen Kutlu, “Kendinize yakıştırdığınız mesleklerin listesini yapın. Ardından hangi bölümü hangi üniversitede okumanız gerektiğine bakın. Üniversitelerin imkanlarına bakın. Kampüs, lokasyon çok önemli. Üniversiteyi okuduğunuz ilin de size mesleki alanda neler katacağına dikkat edin. Staj ve iş imkanlarını araştırın. Üniversitenin akademik kadrosunu inceleyin” diye konuştu.

“MATEMATİKSEL SIRALAMA OLMAK ZORUNDA DEĞİL”

Tercih listesinin nasıl oluşturulacağına dair tüyolar veren Kutlu şunları söyledi:

“Tercihlerde puanlardan ziyade her zaman başarı sırasına bakılmalıdır. Bu her zaman daha doğru sonuç verir. Örneğin tercih listesini yaparken 50 bin ile başlayıp 60, 70, 80, 90 bine inerken illaki başarı sırasına göre yapmak zorunda değilsiniz. Sıralamada küçük farklar olabilir. 200 binde iseniz sıralamaya 170 binden de başlayıp 250 bine kadar gidebilirsiniz. Matematiksel bir sıralama olma zorunluluğu yok. Bazen 200 binli bir bölüm, 90 binlik bölümün üstüne yazılabilir. Çünkü aslında o bölüm, en çok istediğin bölümdür. Burada da eklenen kriter istek sırasıdır. Başarı sırasına göre tercih yapıyorsun ancak istek sırasına göre de listende revizyonlar yapıyorsun.”

YIĞILMA KAYNAKLI YANLIŞ TERCİHTEN KURTULMA YÖNTEMİ

Puanlarda her yıl belirli bir yığılma yaşandığını da ifade eden Kutlu, “Farklı oranlarda, farklı puanlarda yığılmalar oluyor. Bu yüzden de başarı sıramızla önceki yılların başarı ve kontenjanlarını karşılaştırmalıyız. Bazı bölümlerin kontenjanlarında artış, bazılarında ise azalmalar oluyor. Önceki yılların, o bölümlere ait başarı sıralarını doğru kıyaslayabilirsek ki bunun için rehberlik uzmanlarına gitmelerini tavsiye ediyorum, bu şekilde yığılmadan kaynaklı yanlış tercihin önüne geçebilirler” dedi.

“BARAJ KALKMASI TERCİH SAYISINI BÜYÜK ORANLI ARTIRACAK”

Baraj sınırının kalkmasıyla öğrencilere büyük fırsat tanındığını belirten Kutlu son olarak “Bu öğrenciler için büyük imkân. Baraj, lisans programı adayı için büyük sıkıntıydı. Geçen yıllarda 180 puanı geçemediği için lisans ya da ön lisansa geçemeyen çok öğrenci vardı. Barajın kalkması, tercih yapma hakkı olanların sayısını artırmış oldu. Ama bu yerleşmede herhangi bir değişim olmayacak. Çünkü okulların, bölümlerin alacağı kontenjan sayısı belli. Son olarak adaylarımıza önerim, başarı sıralamalarını en iyi şekilde araştırıp kullanmaya çalışsınlar” ifadelerini kullandı.