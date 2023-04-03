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Üniversitelerde "hibrit eğitim" başladı

Üniversitelerde uzaktan eğitimin yanı sıra isteyen öğrencilere devam şartı olmadan yüz yüze eğitim imkanının sunulduğu "hibrit eğitim" başladı.

03 Nisan 2023 Pazartesi 16:07
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Üniversitelerde "hibrit eğitim" başladı

YOZGAT/ KIRKLARELİ AA- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler sonrası 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin alınan yeni kararları açıklamasının ardından bazı üniversiteler uzaktan eğitimin yanı sıra isteyen öğrencilere devam şartı olmadan yüz yüze eğitim imkanının sunulduğu hibrit eğitim modelini başlattı.

Bu çerçevede Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) bazı sınıflarda kurulan teknolojik altyapı sayesinde öğrencilere, devam zorunluluğu olmadan, eş zamanlı, hem yüz yüze hem de çevrim içi eğitim veriliyor.

SCÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Burcu Kübra Süha, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerle tekrar yüz yüze eğitim yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Dersleri hibrit eğitim modeliyle işlemeye başladık. Bunun için farklı üniversitelerin kullandıkları farklı programlar var. Herhangi bir sebeple buraya gelemeyen öğrenciler program üzerinden çevrim içi bağlanarak derse katılıyor. Öğrencilerimiz ayrıca kayıt altına aldığımız dersi daha sonra çevrim dışı olarak da takip edebiliyor." dedi.

Derslere sınıfta katılan öğrencilerden 24 yaşındaki Emine Aygördü, Kahramanmaraşlı olduğunu ve depremden bu yana derslere katılamadığını dile getirerek, "Depremden sonra Sivas'a geldim. Şu an yüz yüze olması benim için çok daha avantajlı. En azından o psikolojiden çıkabiliyorum." diye konuştu.

Kamil Kocatepe (25) ise Sivas'ta KYK yurdunda kaldığını ve deprem sonrasında ilk defa yüz yüze eğitim aldığını anlatarak, "Daha önce bilgisayar üzerinden çevrim içi ve çevrim dışı dersleri takip edebiliyordum. Şu anda yüz yüze eğitim görüyorum, çok memnunum." ifadelerini kullandı.

Yozgat

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünden itibaren hibrit eğitime başladıklarını bildirdi.

YÖK'ün açıklamasından sonra öğrenciler arasında anket çalışması yaptıklarını aktaran Karadağ, "Anket sonucunda öğrencilerimizin yüzde 40'ının yüz yüze eğitim yapmak istediklerini gördük. Uygulamalı bölümlerde yüz yüze eğitimi zorunlu kıldık. Diğer bölümlerde ise yoklama olmadan öğrencilerimiz derslerine katılabilecekler." dedi.

Karadağ, yüz yüze eğitimin ilk günü olduğu için kampüste öğrenci yoğunluğu olmadığına dikkati çekerek, "İlerleyen günlerde öğrenci yoğunluğu aratacaktır. İlimizde KYK yurtlarında barınma sorunumuz bulunmamaktadır. Daha önce KYK yurtlarında kalmayan öğrencilerimize, isterlerse bu dönem ilimiz özelinde KYK yurtlarında kalmalarında kolaylık sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Trakya

Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'ne gelen öğrenciler dersliklere geçti.

Akdemisyenler tarafından dersler online ve yüz yüze verilmeye başladı.

Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik bölümü son sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Zarina Taırova, AA muhabirine, depremler nedeniyle çok üzüldüklerini söyledi.

Eğitime ara verilmesinin ardından AFAD ile Hatay'a gittiklerini ifade eden Taırova, tüm Türkmenistan'ın Türkiye'nin acısına ortak olduğunu kaydetti.

Yüz yüze eğitimin kendileri için daha yararlı olduğunu düşündüğü için derse geldiğini ifade eden Taırova, diğer arkadaşlarının da derslere katılmasını önerdi.

Taırova, bu imkanı kendilerine sunan YÖK'e teşekkür etti.

Edirne Trakya Üniversitesi ile Tekirdağ Namık Kemal üniversitelerinde de yüz yüze eğitim için bazı öğrenciler kampüse gelmeye başladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hibrit Eğitim
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