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Vakıf üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Kültürü yüksek lisans programı açtı

Yeditepe Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Gastronomi ve Mutfak Kültürü yüksek lisans programı açtığını duyurdu. Programın, Türk mutfak kültürünün uluslararası alanda tanınmasına ve Türkiye’nin gastronomi turizminin gelişmesine katkı sağlayacağı da öngörülüyor. Programa, bahar ve güz dönemlerinde, tezli ve tezsiz olmak üzere toplam 60 öğrenci kabul edilecek.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Ocak 2021 Pazartesi 12:59
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Vakıf üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Kültürü yüksek lisans programı açtı

İSTANBUL - Yeditepe Üniversitesi, sınırları Türkiye coğrafyasını aşan Türk mutfak kültürüne katkı sağlamak amacıyla önemli bir adım daha attı. Üniversite, Türk mutfak kültürünün derinlemesine incelenerek kayıt altına alınması, korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının yanı sıra sektörde rekabet edecek inovatif çalışmalara imza atılmasını sağlayacak olan Gastronomi ve Mutfak Kültürü yüksek lisans programını açtığını açıkladı. Programa, bahar ve güz dönemlerinde, tezli ve tezsiz olmak üzere toplam 60 öğrenci kabul edilecek.
 

Türk mutfak kültürünün akademik bir ortamda öğrenilerek yeni araştırmalarla gün ışığına çıkarılmasını ve kayıt altına alınmasını sağlayacak programla, kültürün temellerini ve geleneksel dokusunu koruyarak yenilikçi üretim yöntemleriyle yorumlamak isteyenlere bilimsel altyapı sunulması hedefleniyor.

İNOVATİF ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Tüketici davranışları hızla değiştiği bilgisinin yer aldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bir yandan yeni tatlar arayan tüketici diğer yandan da bu yeni tatların sağlıklı olmasını bekliyor. Tüketicinin gastronomi ve sağlıklı beslenme konusundaki farkındalığı ise gıda endüstrisinin ve teknolojisinin gelişmesine yol açarken sektördeki rekabeti de kızıştırıyor. Artan rekabet, yeni teknik ve yeni ürün arayışını da kaçınılmaz kılıyor. Yiyecek-içecek sektörünün gelişmesi için bilimsel ve teknolojik gelişmelerin anlaşılması ve uygulanabilmesi; gıda güvenliği için geleneksel olan yiyeceklerin ulusal ve global markete geliştirilerek tanıtılması gerekliliği gerçeğinden hareketle açılan yüksek lisans programında, inovatif çalışmaların gerçekleştirilmesi, öğrencilerin bilimsel alt yapı ile donatılması da hedefleniyor.”

PROGRAMDAN MEZUN OLANLARIN ÇALIŞMA ALANLARI

Gastronomi ve Mutfak Kültürü yüksek lisans programını tamamlayanların çok çeşitli alanlarda çalışma olanağı bulunuyor. Programı tamamlayanlar, yemek kültürü alanında derinlemesine çalışmalar yapabilecek, ‘inovatif yiyecek ve içecek üretimine’ yönelik çalışmalar yapan işletmelerin, büyük gıda şirketlerinin menü planlama, AR-GE ve üretim bölümlerinin kadrolarında yer alabilecek donanıma sahip olacak. Tezli programdan mezun olanlar dilerlerse akademik kariyer yolculuklarına devam edebilecek.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Gastronomi ve Mutfak Kültürü yüksek lisans programına, herhangi bir lisans eğitimini tamamlamış olanlar katılabilecek. Ancak gastronomi alanı dışından gelecek öğrencilerin iki dönem bilimsel hazırlık programına katılma zorunluluğu bulunuyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yeditepe ÜniversitesiGastronomi Ve Mutfak Sanatları BölümüYüksek Lisans Programı
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