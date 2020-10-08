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Van kırsalındaki öğrenciler için 'gezici internet' imkanı sağlandı

Van’ın Başkale ilçesinde, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, internet ve bilgisayar imkanı olmayan kırsal mahallelerdeki çocuklara eğitim imkanı sunmak için 'Başkale Gezici EBA Destek Noktası' aracını devreye soktu. Kırsal mahalleleri gezen araç sayesinde öğrenciler, görevli öğretmenler gözetiminde Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) bağlanıp, dersleri izleme imkanı buluyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Ekim 2020 Perşembe 11:38
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Van kırsalındaki öğrenciler için 'gezici internet' imkanı sağlandı

VAN - Van kent merkezine yaklaşık 115 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale'nin kırsal mahallelerinde yaşayan öğrenciler, EBA'ya ulaşımda sıkıntı yaşayınca Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, içerisinde tablet bilgisayarların ve internet sağlayıcının bulunduğu araç, öğrencilerin hizmetine sunuldu. Görevli 4 kişinin bulunduğu 'Başkale Gezici EBA Destek Noktası' adı verilen araç, merkeze uzak kırsal mahalleleri gezerek, öğrencilere eğitim imkanı sunuyor. 

'İNŞALLAH ÇOCUKLAR DAHA ÇOK FAYDALANIR'

Aracın gittiği kırsal mahallelerde yaşayan öğrenciler, görevli öğretmenlerin gözetiminde sosyal mesafe kurallarına uyarak, EBA'ya bağlanıp, derslerini takip edebiliyorlar. Başkale Gezici EBA Destek Noktası'nda görevli öğretmen Bahar Kaya, "Kaymakamımızın destekleriyle temin ettiğimiz tablet ve internetle öğrencilerimize gezici EBA hizmeti veriyoruz. Öğrenciler canlı derslere girme fırsatı buluyor. Kırsal mahallelerimizi geziyoruz. İnşallah çocuklar daha çok faydalanabilir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. 

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Başkale Gezici EBA Destek Noktası Aracı ile internet üzerinden ders yapma imkanına kavuşan 8'inci sınıf öğrencisi Şiyar Gülten ise "Bugün matematik dersinde üslü sayılar konusunu işledik. Öğretmenimiz sorular soruyordu, bizler de cevapladık. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacaklarını belirten 8'inci sınıf öğrencisi Sena Çölgeçen de okulu çok özlediğini ifade ederek, "Başkale’den öğretmenlerimiz geldi ve ders yapıyoruz. Çok mutlu oldum. Bugün matematik dersi yaptık. İnkılap tarihinden test çözdük. Bize bu hizmeti sunanlara çok teşekkür ederiz. Virüsten dolayı derslerimizden geri kalıyorduk. Öğretmenlerimizle yüz yüze ders yaptığımız için çok sevinçliyiz" dedi. 

DHA

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VanBaşkaleVan KırsalıöğrencilerGezici Internet
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