Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
4.927,26
ALTIN
1.243,51
DOLAR
19,26
STERLİN
24,04
EURO
21,03
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR...
39 KALEM BASILI EVRAK , TÜKETİM SARF MALZEMESİ VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KIYAFET ALIMI DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDICILIKLARI
39 KALEM BASILI EVRAK ,...
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 9 Nisan'da yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1), 9 Nisan Pazar günü yapılacak.

07 Nisan 2023 Cuma 13:10
0 Okunma
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 9 Nisan'da yapılacak
Ankara

ÖSYM'nin Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre 133 bin 91 adayın başvurduğu sınav için 77 ilde 463 bina ve 5 bin 601 salon kullanılacak.

Sınav, 83 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

Sınav sonuçları, 4 Mayıs'ta açıklanacak.

"Artan aday sayısına göre sınav görevlisi sayısını artırıyoruz"

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, bu yıl sınava başvuran aday sayısının geçen yıla göre yaklaşık 20 bin kişi arttığını bildirdi.

Adayların mağduriyet yaşamaması ve sınav güvenliği için aday sayısı oranında sınav görevlisini de arttırdıklarını belirten Ersoy, bu yıl sınavda 19 bin 404 kişinin görev alacağını kaydetti.

Sınava katılacaklara başarı dileyen Ersoy, "YDS/1'i 20 dilde uygulayacağız. En fazla aday 117 bin 386 ile İngilizce'de sınava katılacak. 8 bin 555 aday Arapça, 4 bin 380 aday Almanca dillerinde sınava katılacak." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
YDS9nisan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara Oktay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Saray Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlediği "Engelsiz İftar Buluşması"na katıldı. Konuşmasında engellilerin hayatın her alanında var olabilmelerini sağlamak için
Ankara Oktay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Saray Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlediği "Engelsiz İftar Buluşması"na katıldı. Konuşmasında engellilerin hayatın her alanında var olabilmelerini sağlamak için
Mert Fırat toplumsal gönüllülük çağrısı yaptı
Mert Fırat toplumsal gönüllülük çağrısı yaptı
ALES giriş belgeleri erişime açıldı
ALES giriş belgeleri erişime açıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans