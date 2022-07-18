Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 30
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.382,44
ALTIN
960,40
DOLAR
17,46
STERLİN
20,77
EURO
17,65
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi...
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi...
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Flaş Haber
YKS sonuçları açıklandı
Kapat

YKS sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçları ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' sayfasından öğrenebilecek.

18 Temmuz 2022 Pazartesi 08:49
YKS sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından paylaştığı mesajda YKS 2022 sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aygün, açıklamasında "18-19 Haziran 2022 eğitimde sınavları gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretimöğretim Kurumları (2022-YKS) http:// sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.(DHA)

Tercihler, 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerinin 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yapabileceğini açıkladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YKSMEBSınavSonuçÖSYM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halk eğitim merkezlerinde kursiyer sayısı, 6 ayda 6 milyonu geçti
Halk eğitim merkezlerinde kursiyer sayısı, 6 ayda 6 milyonu geçti
Bakan Özer: Kayıt ve bağış arasında bir ilişki yok
Bakan Özer: Kayıt ve bağış arasında bir ilişki yok
Bu yıl en fazla okul öncesi öğretmeni atanacak
Bu yıl en fazla okul öncesi öğretmeni atanacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans