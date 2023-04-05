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YÖK Başkanı Özvar, deprem bölgesinde rektörlerle "yüz yüze eğitim" toplantısı düzenledi

Gaziantep Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, bölgedeki üniversitelerin eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalar, yüz yüze eğitim imkanları ve ihtiyaç duyulan destekler değerlendirildi.

05 Nisan 2023 Çarşamba 13:58
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YÖK Başkanı Özvar, deprem bölgesinde rektörlerle "yüz yüze eğitim" toplantısı düzenledi

ANKARA AA- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın, deprem bölgesindeki üniversitelerin rektörleri ile yaptığı toplantıda, bölgedeki üniversitelerin eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalar, yüz yüze eğitim imkanları ve ihtiyaç duyulan destekler değerlendirildi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Erol Özvar, deprem bölgesindeki üniversitelerin eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik yapılan hazırlıkları yerinde görmek ve gerekli desteği sağlamak amacıyla deprem bölgesindeki bazı üniversiteleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Gaziantep Üniversitesinin ev sahipliğinde, Özvar başkanlığında düzenlenen toplantıya, depremden etkilenen illerdeki üniversitelerin rektörleri katıldı.

Bölgedeki üniversitelerin eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik çalışmaları ile yüz yüze eğitim imkanlarının değerlendirildiği toplantıda, Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Adana, Diyarbakır ve Gaziantep illerindeki öğrencilerin şu anda uygulanan uzaktan öğretim imkanları ve bu illerde ikamet eden öğrencilerin devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim alabilmeleri için yapılan çalışmalar gözden geçirildi.

Toplantıda, Malatya, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de öğretim elemanlarının barınma sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar da ele alındı. Üniversitelerin mayıs ayı başında yapılacak durum değerlendirmesine göre, başta tıp ve sağlık programları olmak üzere uygulamalı eğitim gerektiren programlarda yüz yüze eğitime geçebilmesi için yürütülen faaliyetler görüşüldü.

Toplantıda, Adıyaman ve Hatay'daki üniversitelerde ise hem öğretim elemanları hem de öğrenciler için barınma sorununun devam edebileceği, bu nedenle uzaktan öğretimin sürdürülmesinin uygun olacağı değerlendirildi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ile Adana Çukurova Üniversitesini de ziyaret etti. Özvar, ziyaretleri sırasında öğretim elemanlarının barınma sorunlarının çözümü için temaslarda bulundu.

Özvar'a ziyaretinde, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Ömer Açıkgöz ve Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu ile YÖK Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karaman eşlik etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yüz Yüze EğitimYÖK Başkanı Özvar
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