YÖK Başkanı Özvar: Nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçenek değerlendirilecek

Ankara

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, AA'nın canlı yayınında yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin 11 ili doğrudan etkilediğini ve ülkeyi yasa boğduğunu ifade etti.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Özvar, "Hepimizin başı sağ olsun. Milletimize geçmiş olsun." dedi.

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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden 13 milyonu aşkın vatandaşın doğrudan etkilendiğini dile getiren Özvar, "Ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günleri, devletimiz ve milletimiz ile ele ele vererek, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde geride bırakacağımıza yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Gerek arama kurtarma çalışmalarında gerekse depremzede vatandaşlara yardım toplanması ve dağıtılmasında gösterdikleri gayretten dolayı bilhassa gençlerle gurur duyduklarını ifade eden Özvar, şöyle konuştu:

"Yükseköğretim Kurulu Başkanı olarak kendilerine minnettar olduğumu belirtmek isterim. Aynı şekilde, öğretim elemanlarımıza, sağlık personelimize, arama kurtarma çalışmalarına katılan uzman personelimize de ayrıca şükranlarımı sunarım. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yükseköğretim camiamızın, depremin yaralarının sarılması konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini bilhassa vurgulamak isterim."