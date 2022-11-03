YÃ–K BaÅŸkanÄ± Ã–zvar: Ã–ncelikli alanlarda uzmanlaÅŸan Ã¼niversiteleri destekleme kararÄ± verdik

ANKARA - YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretimÂ Kurulu (YÃ–K)Â BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Erol Ã–zvar, "Ãœniversitelerin farklÄ±laÅŸmasÄ± adÄ±na 'Ã¶ncelikli alanlarda uzmanlaÅŸan Ã¼niversiteler' biÃ§iminde rekabet gÃ¼cÃ¼ yÃ¼ksek, bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmalarda temayÃ¼z eden Ã¼niversiteleri, ayrÄ± bir grup altÄ±nda YÃ–K olarak desteklemeye karar verdik"Â dedi.



YÃ–K BaÅŸkanÄ± Erol Ã–zvar,Â TBMM Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonu'nda sunum yaptÄ±. Ã–zvar, artan yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumu sayÄ±sÄ± nedeniyle, YÃ–K ve Ã¼niversiteler arasÄ±nda diyaloÄŸu ileri evrelere taÅŸÄ±ma amacÄ±yla ziyaretler gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini sÃ¶yledi.



'BÃ–LGESEL ODAKLI ÃœNÄ°VERSÄ°TE SAYIMIZIÂ 22'YE YÃœKSELTTÄ°K'



Ãœniversitelerin misyon farklÄ±laÅŸmasÄ±na bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem verdiklerini belirten Ã–zvar, "Bu amaÃ§la geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l, 20'si devlet 3'Ã¼ de vakÄ±f olmak Ã¼zere 23 Ã¼niversitemizi 'araÅŸtÄ±rma Ã¼niversitesi' olarak ilan ettik. 'AraÅŸtÄ±rma Ãœniversiteleri Destek ProgramÄ±' adÄ± altÄ±nda Ã¶zel bir mali destek programÄ± baÅŸladÄ±k. 2023 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§esi iÃ§in de gerekli hazÄ±rlÄ±klar tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±r. AynÄ± ÅŸekilde bÃ¶lgesel kalkÄ±nma odaklÄ± Ã¼niversitelerimize, 2006 yÄ±lÄ±ndan sonra kurulan 7 Ã¼niversitemizi daha ilave ederek, proje kapsamÄ±ndaki Ã¼niversite sayÄ±mÄ±zÄ± 22'ye yÃ¼kseltmiÅŸ olduk. Ãœniversitelerimizin devlet veya vakÄ±f olsun; kendi iÃ§inde farklÄ±laÅŸarak, faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼rmelerini bekliyoruz. GÃ¼Ã§lÃ¼ ve rekabetÃ§i taraflarÄ±nÄ± Ã¶ne Ã§Ä±kararak, rekabet edebilmelerini saÄŸlamak en Ã¶nemli stratejilerimizden biridir. Ãœniversitelerin farklÄ±laÅŸmasÄ± adÄ±na 3'Ã¼ncÃ¼ bir kategori olarak 'Ã¶ncelikli alanlarda uzmanlaÅŸan Ã¼niversiteler' biÃ§iminde rekabet gÃ¼cÃ¼ yÃ¼ksek, bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmalarda temayÃ¼z eden Ã¼niversiteleri, ayrÄ± bir grup altÄ±nda YÃ–K olarak desteklemeye karar verdik. Bu sene itibarÄ±yla bu Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z da hayata geÃ§ecek" dedi.



'OKULLAÅžMA ORANI YÃœZDE 44,7'



Ã–zvar, yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime eriÅŸimin yeni kurulan Ã¼niversitelerle hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekerek, "2002 yÄ±lÄ±nda erkeklerde yÃ¼zde 15,7, kadÄ±nlarda yÃ¼zde 13,5 ve toplamda yÃ¼zde 14,7 olan net okullaÅŸma oranÄ±, 2021 yÄ±lÄ±nda erkeklerde yÃ¼zde 40,3, kadÄ±nlarda yÃ¼zde 49,2 ve toplamda yÃ¼zde 44,7 olarak gerÃ§ekleÅŸmiÅŸtir. YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ± sayÄ±sÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ise 2002-2003 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda 53 devlet ve 23 vakÄ±f Ã¼niversitesi olmak Ã¼zere toplamda 76 yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumunda 1 milyon 885 bin Ã¶ÄŸrenci Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rÃ¼rken;Â 2021-2022 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± itibarÄ±yla 129 devlet, 75 vakÄ±f Ã¼niversitesi, 4 vakÄ±f meslek yÃ¼ksekokulu ile birlikte toplamda 208 yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumunda 8 milyon 297 bin Ã¶ÄŸrenci Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼r"Â diye konuÅŸtu.



'Ã–NEMLÄ° BÄ°R TALEP ARTIÅžI OLDU'



YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nda (YKS) baraj uygulamasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na deÄŸinen Ã–zvar, "Bu dÃ¼zenleme ile birlikte yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na Ã¶nemli bir talep artÄ±ÅŸÄ± olmuÅŸtur.Â 2002 yÄ±lÄ±nda Ã¼niversiteye giriÅŸ sistemine baÅŸvuran aday sayÄ±sÄ±, 1 milyon 540 bin civarÄ±ndayken; 2022 yÄ±lÄ± itibarÄ±yla bu sayÄ±, 3 milyon 243 bin ile yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim tarihinin en yÃ¼ksek seviyesine ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu artÄ±ÅŸ, bizeÂ veri temelli ve yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim alanÄ±ndaki arz talep dengesini gÃ¶zeterek, aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kararlarÄ±n rasyonel sonucunu gÃ¶stermiÅŸtir. Daha Ã¶nemlisi; geÃ§en yÄ±l aÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim hariÃ§ toplam 690 bin kiÅŸi yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±mÄ±za yerleÅŸmiÅŸken;Â bu sayÄ±, bu yÄ±l 850 bine ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. GeÃ§en yÄ±la gÃ¶re, yaklaÅŸÄ±k 160 bin daha fazla kiÅŸiye yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim imkanÄ± saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r" dedi.



'YÃœKSEKÃ–ÄžRETÄ°M MEZUNLARININ Ä°STÄ°HDAM ORANI 20 PUAN DAHA FAZLA'



TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu'nunÂ (TÃœÄ°K) 2021 yÄ±lÄ± verilerine gÃ¶re, lise ve dengi okul mezunlarÄ±nÄ±n yÄ±llÄ±k geliriÂ 47 bin lirayken; yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim mezunlarÄ±nÄ±n yÄ±llÄ±k ortalama gelirinin 68 bin lira olduÄŸunu belirten Ã–zvar, "Ãœniversite mezunlarÄ±nÄ±n istihdam oranlarÄ±, lise mezunlarÄ±na gÃ¶re daha yÃ¼ksek olmaya devam etmektedir. 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n son Ã§eyreÄŸi itibarÄ±yla lise mezunlarÄ± iÃ§in yÃ¼zde 53,5 dÃ¼zeyinde olan iÅŸ gÃ¼cÃ¼ne katÄ±lÄ±m oranÄ±, yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim mezunlarÄ±nda yÃ¼zde 77,3'tÃ¼r. YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim mezunlarÄ±nÄ±n istihdam oranÄ± yÃ¼zde 68,1 iken; genel lise mezunlarÄ±nÄ±n istihdam oranÄ± yÃ¼zde 46,5'tir. TÃ¼rkiye'de yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim mezunlarÄ±nÄ±n genel lise mezunlarÄ±na gÃ¶re, istihdam oranÄ± da yaklaÅŸÄ±k 20 puan daha fazladÄ±r. YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim mezunlarÄ±nÄ±n iÅŸsizlik oranlarÄ±, genel lise mezunlarÄ±na gÃ¶re daha dÃ¼ÅŸÃ¼ktÃ¼r. Ä°ÅŸsizlik, lise mezunlarÄ± iÃ§in yÃ¼zde 13 iken; yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim mezunlarÄ± iÃ§in yÃ¼zde 11,9'dur" diye konuÅŸtu.