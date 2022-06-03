Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.601,56
ALTIN
990,57
DOLAR
16,49
STERLİN
20,77
EURO
17,77
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler...
Tarım ve Orman Bakanlığı 1.800 Sözleşmeli Personel istihdam edecek
Tarım ve Orman Bakanlığı...
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 46 Öğretim Üyesi alıyor
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi...
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim...
Flaş Haber
MSB: 1 asker şehit oldu
Kapat

YÖK'te 6 üyenin görevlerine son verildi, 5 yeni üye seçildi

RESMİ Gazete'de yayımlanan kararla, Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) 6 üyenin görevlerine son verildi, 5 yeni üye seçildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Haziran 2022 Cuma 09:23
YÖK'te 6 üyenin görevlerine son verildi, 5 yeni üye seçildi

YÖK'te 6 üyenin görevlerine son verilmesi ve 5 yeni üyenin seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, YÖK üyeleri Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, H. Abdullah Kaya, Prof. Dr. Murat Tuncer, Prof. Dr. Mehmet Şişman, Prof. Dr. Hayati Develi ve Prof. Dr. Mustafa Çiçekler'in görevlerine son verildi. YÖK üyeliklerine ise Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Prof. Dr. Mürteza Bedir ve Prof. Dr. Haldun Göktaş seçildi.

Söz konusu kararlar 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesinin 1/b bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince verildi. 

DHA

Son Güncelleme: 03.06.2022 09:33
Anahtar Kelimeler:
YÖKAtamaResmi Gazete
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı
Liseli Muhammet, 1,5 ayda insansız kara aracı üretti
Liseli Muhammet, 1,5 ayda insansız kara aracı üretti
"Öğretmenler mesleki çalışma programını uzaktan eğitimle tamamlayacak"
"Öğretmenler mesleki çalışma programını uzaktan eğitimle tamamlayacak"
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans