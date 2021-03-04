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Yunanistan’da 4.4 büyüklüğünde deprem

Yunanistan’ın Alasonya kentinin bulunduğu bölgede 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dün meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından Yunanistan halkının endişe yaşadığı ve geceyi dışarıda geçirdikleri ifade edildi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Mart 2021 Perşembe 13:51
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Yunanistan’da 4.4 büyüklüğünde deprem

YUNANİSTAN - Yunanistan’ın Alansonya kentinin bulunduğu bölgede 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Artçı sarsıntıların sıklıkla yaşandığı bölgede halkın endişe yaşadığı ifade edildi. Dün meydana gelen 6.3’lük depremin ardından Yunanistan halkının geceyi sokakta, çadırlarda geçirdikleri bildirildi.

ONLARCA BİNA HASAR GÖRDÜ VE YIKILDI

Yunanistan medyası, dün meydan gelen depremde Tırnova bölgesindeki Meschori ve Damasi köylerindeki onlarca evin hasar gördüğü ve bazılarının da yıkıldığı öğrenildi. Öte yandan depremin otoyollara ve altyapıya da hasar verdiği aktarıldı. Damasi köyünde bulunan ve 1938 yılında inşa edilen bir okulun yıkıldığı belirtildi. Deprem sırasında okulda 63 öğrencinin sınıfta ders işlediği ancak okul yıkılmadan önce tahliye edildikleri bildirildi. Yunanistan medyası, depremde ciddi yaralanma ya da can kaybı olmadığını duyurdu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YunanistanDeprem
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