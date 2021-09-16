Yurt başvuru sonuçları açıklandı

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.



Bakan Kasapoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Üniversiteli arkadaşlarım, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları başvuru sonuçlarınız belli oldu. Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. Sonuçlar için: http://turkiye.gov.tr" dedi.



Öte yandan bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yurtlardaki son hazırlıklar tamamlandı. Covid-19 önlemleri kapsamında dezenfekte edilerek temizlenen yurtlara, sosyal mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatan levhalar ve görseller konuldu. Yurtlarda çeşitli noktalara dezenfektan yerleştirilirken, öğrencilere maske temini de bakanlık tarafından sağlanacak.



YURT ÜCRETLERİ 275 TL İLE 450 TL ARASINDA



Bakanlık yurtları fiziksel özellikleri ve barınma durumuna göre 6 kategoriye ayrılıyor ve yurt ücretleri de bu kategorilere göre farklılık gösteriyor. Buna göre öğrenciler, bu yıl 275 TL ile 450 TL arasında ücret ödeyecek. KKTC'de bulunan bakanlık yurtlarının ücreti ise 600 TL olarak belirlendi. Yurtlara yeni yerleşen öğrencilerin ödemesi gereken güvence bedeli ise yurdun kategorisine göre 376 TL ile 615 TL arasında değişiyor. KKTC'deki yurtlara yerleşen yeni öğrenciler ise 820 TL güvence bedeli ödeyecek. Yurt yemekhanelerinden yararlanan öğrencilere beslenme yardımı da yapılıyor. Öğrencilere günlük sabah kahvaltısı için 6, akşam yemeği için de 13 TL olmak üzere toplam 19 TL beslenme yardımı yapılıyor.