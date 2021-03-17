Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1584
ALTIN
418.768
DOLAR
7.5018
STERLİN
10.4268
EURO
8.9224
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 88 öğretim üyesi alacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 88...
300 adet S plaka 30 yıl süreli kiraya verilecek
300 adet S plaka...
TOKİ'den vadeli olarak 137 konut, 120 iş yeri satışı
TOKİ'den vadeli olarak 137...
Koruma ve Güvenlik görevlileri alacak
Koruma ve Güvenlik görevlileri...

108 hurda gemiden ekonomiye 450 milyon dolar katkı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kontrolünde geçen yıl geri dönüşümü sağlanan 108 hurda gemiden ekonomiye 450 milyon dolar katkı sağlandı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Mart 2021 Çarşamba 11:54
0 Okunma
108 hurda gemiden ekonomiye 450 milyon dolar katkı

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gemi Geri Dönüşüm Sektörü, demir çelik fabrikaları ve haddehanelerin hurda hammadde ihtiyaçlarının sağlanması ve hurda hammadde ithalatının düşürülmesine katkı sağlıyor. Türkiye'de gemi söküm bölgesi olan İzmir Aliağa Gemi Söküm Bölgesinde, 22 adet gemi geri dönüşüm firması faaliyet gösteriyor. Sökülmek üzere Türkiye'ye gelen gemiler incelenerek kayıt altına alınıyor. Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü teknik elamanlarınca gemi yerinde inceleniyor ve söküm sahasının fiziki şartlara uyup uymadığı kontrol ediliyor ve gemilerin dönüşümü başlıyor. Bu kapsamda geçen yıl çelik ağırlıkları 855 bin ton olan 108 geminin geri dönüşümü sağlandı.

EKONOMİYE 450 MİLYON DOLAR KATKI

Çelik ağırlıkların yüzde 14'ünü kuru yük, yüzde 25'ini platform, yüzde 4'ünü romorkör, yüzde 1'ini duba-barç, yüzde 11'ini tanker, yüzde 19'unu yolcu ve yüzde 26'ısı da diğer gemilerden oluştu. 108 geminin geri dönüşümü ile ekonomiye ise yaklaşık 450 milyon dolar katkı sağlandı. Son 5 yılda ise toplamda dönüştürülen 703 gemiden ekonomiye sağlanan katkı ise 1,2 milyar doları geçti. Geçen yıl 1300 kişinin doğrudan istihdam edildiği gemi geri dönüşüm sektöründe, dönüşüme bağlı olarak gelişen, gemi yan sanayi, tekne bakım/tamir sanayi haddehaneler, müteahhitler, taşeronlar, nakliyeciler yardımcı hizmetler ile birlikte yaklaşık 10 bin kişiye dolaylı istihdam sağlanmış oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
108 Hurda GemiEkonomiKatkı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
IMF büyük şirketlerin artan piyasa güçlerine dikkat çekti
IMF büyük şirketlerin artan piyasa güçlerine dikkat çekti
Bakan Selçuk: SGK'ya ait 5 hizmet daha e-Devlet'te
Bakan Selçuk: SGK'ya ait 5 hizmet daha e-Devlet'te
Ülkemizde, karayolu yük taşımasında en yoğun trafik “Kocaeli- İstanbul” arasında gerçekleşiyor
Ülkemizde, karayolu yük taşımasında en yoğun trafik “Kocaeli- İstanbul” arasında gerçekleşiyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans