Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.579,38
ALTIN
1.023,77
DOLAR
17,37
STERLİN
21,22
EURO
18,26
İzmir Ekonomi Üniversitesi 3 Öğretim ve Araştırma Görevlisi alıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi 3...
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi...
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi...
Dokuz Eylül Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor
Dokuz Eylül Üniversitesi 40...

15 dakika süren dolu, 500 dönüme ekilen arpayı yok etti

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Haziran 2022 Çarşamba 12:04
15 dakika süren dolu, 500 dönüme ekilen arpayı yok etti

ESKİŞEHİR'de son dönemlerde etkili olan sağanak, nisan ayından bu yana kuraklık endişesi taşıyan çiftçilerin yüzünü güldürürken, Danişment Mahallesi'nde gece 15 dakikalık dolu, yaklaşık 500 dönüm arazide ekili arpayı yok etti. Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, "Tarladaki ürünlerin tamamı zarar görmüş. Çünkü ekin başaktan ayrılmış, dane yere dökülmüş. Bu açıdan bu bölgede çok büyük zarar var" dedi.

Türkiye’de Konya'dan sonra en büyük 'tahıl ambarı' olarak bilinen Eskişehir'de, bu yıl 1 milyon 700 bin dekarda buğday, 1 milyon 50 bin dekara ise arpa ekildi. Çiftçiler, arpa ve buğdayın yanı sıra mısır, pancar ve ayçiçeği ekimi de yaptı. Meteoroloji verilerine göre Eskişehir’de son 10 günde metrekareye yaklaşık 194,7 kilogram yağış düştü. Nisandan bu yana kuraklık endişesi yaşayan çiftçiler, verimin artacağını ifade ederek yağışların tarlalarda ekili buğday ve arpa için ‘can suyu’ olduğunu ifade etti.



15 DAKİKADA BÜYÜK HASAR 

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Danişment Mahallesi'ndeki etkili olan ve 15 dakika süren dolu ise yaklaşık 500 dönümlük arpa tarlalarında büyük hasara yol açtı. Tepebaşı İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmalarına başlanan bölgeyi inceleyen Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, sağanak yağışın sevindirdiği çiftçileri dolu yağışının zarara uğrattığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Akşam yağan sağanakla beraber gelen dolu afeti, yaklaşık 500 dönümlük alanı etkiledi. Şu an kıraç bir arazideyiz. Sulama yapılamadığı için zaten verim düşüklüğü olan bir yerdi. Bu durumda bu tarlaya biçerdöver dahi girmez. Bu tarladaki ürünlerin tamamı hasar görmüş. Çünkü ekin başaktan ayrılmış, dane yere dökülmüş. Bu açıdan bu bölgede çok büyük zarar var. 20 gündür bölgemize çok güzel yağışlar aldık. Ama bunun yanında böyle afetler de yaşıyoruz. Üreticimize destek olmalıyız."



Tarlası zarar gören çiftçilerden Mithat Ek ise, dolu ile mahsulün tamamen zarar gördüğünü belirterek, "Dolu yağışından dolayı, arazimizdeki arpaların hepsini dolu vurdu. Çoğu yerde yüzde 100 hasarlı yerler var. Bunlara sigorta da yaptırmadık. Devletten bu zararın karşılanmasını bekliyoruz. Yağış tahminen 15 dakika kadar sürdü. Komşular geldiğinde burada 4 parmak kadar dolu varmış. Biz sabah gelip kontrol ettik. Görüldüğü gibi yüzde 100 zararımız var. Sigortamız olmadığı için mahsul gitti" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dolu YağışıEkili AlanEskişehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mandalina ihracatı yarım milyar dolara koşuyor
Mandalina ihracatı yarım milyar dolara koşuyor
Bireysel krediler nisanda yüzde 26 artışla 1,1 trilyon TL’yi aştı
Bireysel krediler nisanda yüzde 26 artışla 1,1 trilyon TL’yi aştı
Küresel baharat ve çeşni pazarı 43 milyar dolara koşuyor
Küresel baharat ve çeşni pazarı 43 milyar dolara koşuyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans