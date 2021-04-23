2 bin çeşit arasından 'tescillenecek' buğdaylar çiftçiye sunulacak

SİVAS - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy ve ekibi tarafından yürütülen çalışmada seçilen tescil adayı buğdayların ekim, dikim işleminden hasada kadar geçen süre içerisinde çeşitli morfolojik, verim ve kalite kriterleri bakımından gözlem ve ölçümler yapılarak, elde edilen bulgular bilimsel olarak değerlendirilecek. En yüksek verim ve kalite düzeyine sahip olan çeşitlerin ekimi tavsiye edilecek. 2 bin farklı buğdayın ıslah çalışmaları neticesinde milli çeşitler geliştirilerek çiftçilerin ve ülke tarımının hizmetine sunulacak. Özellikle Orta Anadolu’ya uygunluğu göz önünde bulundurulan araştırmada zeron ve habeş buğdayı gibi yerel çeşitlerin anaç olarak kullanılıp, yabani formlar ile melezlendirilerek çeşitliliğin artırılması hedefleniyor.



'LABORATUVARDA ÇİFTÇİLERE EĞİTİM VERİLECEK'



Tarımsal araştırmalara önem verdiklerini belirten Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, "Gelişmiş devletler, gelişmiş ekonomiler tarımsal anlamdaki Ar-Ge çalışmalarına korkunç paralar aktarmalar. Belki şu an kullandığımız birçok gıda ham maddesinin tohumları da bu devletler tarafından geliştirilerek üretilmiş. Bizler de onların ürünlerini kullanıyoruz. Dolayısıyla kendi ürünlerimizin ve öz kaynaklarımızın orijinaline dönebilmesi için tarımsal araştırmaları üniversite olarak önemsiyoruz. Burada Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'ndeki arkadaşlarımız çok güzel çalışmalar başlattılar. Çeşitli denemeleri görüyoruz ve burada bir laboratuvar kurma çalışmamız da var. Bu laboratuvarda hem çeşitli çalışmalar yapılıp hem de çiftçilere eğitim verilecek. Bu şekilde kırsal kalkınmayı destekleme projelerimiz var. Öncelikle buğday çeşitliliği olarak ekimimizi gerçekleştirmiştik. Arkadaşlarımız farklı üniversitelerden çeşitli tohumlar getirdiler ve bunların denemeleri yapıldı. Bu ürünlerin Sivas şartlarına uygunluğunu, adaptasyonu ve daha yüksek verim elde edilebilirliğini bu yaz döneminde göreceğiz. Bu sonuçları çiftçimizle de paylaşacağız. Elde edilen ürünlerden hangisi iklime daha uygunsa ona göre çoğaltımını yapıp çiftçimizin hizmetine sunarak ilimize ve ülkemize bir katkı sağlayacağız" dedi.



'ÇİFTÇİ DAHA FAZLA VE DAHA VERİMLİ ÜRÜN ALACAK'



Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy ise, "Ekip arkadaşlarımla beraber hem arazi hem de laboratuvar ortamında tahıl ve baklagiller gibi yeni bitki çeşitliğini artırmak, bölgedeki çiftçilere çeşitlerin geliştirilerek kaliteli ve verimli bir halde sunulması için çalışıyoruz. Buğday tescil aday çeşitlerimiz var, bu adayların arazimizde ve laboratuvarımız da denemelerini yapıyoruz. Yöremizde tahıllar çok çok önemli ve özellikle ekmeklik buğday çeşitlerini çiftçilerimiz çok fazla tanıyıp bilmiyor. Çiftçilerimizin bilmediği ancak kendi kullandıkları da çeşitlerle birlikte çeşit ve adaptasyon denemesi kurmuş bulunmaktayız. Dünyanın çok farklı ülkelerinden, özellikle buğdayın yetiştikleri ülkelerden temin ettiğimiz buğday aday hatlarımız var. 2 bin tane geniş bir buğday koleksiyonu şu anda arazimizde ve tek sıralar halinde yetiştiriyoruz. Bölgemiz koşullarında adaptasyon kabiliyetlerine ve yeteneklerine bakarak ilerleyen yıllarda Orta Anadolu’da nasıl kullanılabilir, bunları değerlendiriyoruz. Islah çalışmalarının ardından üstün özellikler barındıran çeşitleri anne ve baba olarak kullanıp melezlendireceğiz. Bu çalışma ile bölgeye ilk çeşitler kazandırılmış olacak. Çiftçilerimizin verim düzeyi şu an düşük. Bu melezleme ile verim düzeyi yükselecek ve çiftçinin daha fazla ürün alması sağlanacak" diye konuştu.