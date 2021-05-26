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'2021 Nefes Kredisi' 1 Haziran'da uygulamaya alınacak

​​​​​​​Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, "KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla '2021 Nefes Kredisi', 10 bankanın katılımı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) işbirliğinde 1 Haziran'da uygulamaya alınacak" açıklaması yapıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:30
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'2021 Nefes Kredisi' 1 Haziran'da uygulamaya alınacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla '2021 Nefes Kredisi'nin 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 itibari ile uygulamaya alınacağı bildirildi. Açıklamada, "Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon TL altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 kayıp yaşayan; Ticaret, Deniz Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi veya Ticaret Borsası’na kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkânı sağlanacaktır.

2020 yılı cirosu 1 milyon TL'yi aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecektir. TOBB ve Oda/ Borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacaktır. İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkânı sağlanacak olan 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacaktır" denildi.

Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranının yıllık yüzde 17,5 olarak belirlendiği kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
2021 Nefes KredisiKrediParaEkonomiKOBİ
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