Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.341,96
ALTIN
1.122,87
DOLAR
18,71
STERLİN
22,73
EURO
20,01
İstanbul Kültür Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi araştırma...
Karayolu işleri yaptırılacak
Karayolu işleri yaptırılacak
Yozgat Bozok Üniversitesi 31 akademik personel alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi 31...
İzmir'de alışveriş merkezindeki dükkanlar ihaleyle satılacak
İzmir'de alışveriş merkezindeki dükkanlar...

2022'de 4 kişilik bir aile haberleşmeye 5,306 TL harcadı

TELKODER, 2022 yılında evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama haberleşme giderinin vergiler dâhil ortalama 442,19 TL olduğunu açıkladı.

07 Ocak 2023 Cumartesi 12:48
2022'de 4 kişilik bir aile haberleşmeye 5,306 TL harcadı

İstanbul

AA muhabirinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yayınladığı veriler ile TELKODER’in yaptığı genel sektör değerlendirmesinden edindiği verilere göre, evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir aile, aldığı haberleşme hizmetleri için vergiler dâhil ayda ortalama 442,19 TL harcadı. Bu rakam yılda 5,306 TL’ye ulaşıyor.

TELKODER’in her yılın sonunda yaptığı analiz kapsamında açıkladığı Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması’na göre sabit telefona vergiler dâhil aylık ortalama 55,05 TL ödeniyor. Aynı araştırmada, sabit internet bağlantısının ise vergiler dâhil aylık ortalama 98,18 TL’ye ulaştığı belirtiliyor.

3 GSM işletmecisinin abonelerinin ortalama aylık ödemelerinin ise vergiler dâhil 72,24 TL olduğu hesaplanıyor.

Bu giderlerin hepsinden yüzde 18 KDV’nin yanı sıra, yüzde 10 Özel İletişim Vergisi de devlete aktarılıyor.

Evlerinde bir sabit telefon ile sabit genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir aile, haberleşme gideri için devlete aylık 96,73 TL vergi ödüyor. Böylelikle devlete ödenen vergi yılda 1.161 TL’yi buluyor.

2023’de haberleşme giderlerinde artış bekleniyor

TELKODER’den yapılan açıklamada 2017 yılı sonuna kadar mobil telefonda yüzde 25, sabit telefonda yüzde 15 ve internet erişiminde yüzde 5 olarak uygulanan Özel İletişim Vergisi’nin (ÖİV), 2018 yılında tüm hizmetlerde yüzde 7,5, 2021 yılında da yüzde 10 olarak değiştirildiğine değiniliyor.

2019 yılında Adil Kullanım Kotası’nın (AKN) kaldırılmasıyla internet fiyatlarına yapılan zamlar dikkate alındığında gelecek yıllarda giderlerdeki internet payı ve vergisinin artacağı öngörülüyor.

Bu durumun 2023 yılı haberleşme giderlerinde de artışlara neden olacağı vurgulanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, "Türkiye’de uzun yıllardır düzenli olarak hazırladığımız Aile Haberleşme Giderleri konulu raporumuzda bu yıl iletişim harcamalarında yaklaşık 1,100 liralık artış görüyoruz. Kur dalgalanmaları ve vergilerin artırılması aile haberleşme giderlerine ilişkin faturaların yükselmesinde etkin bir rol oynuyor.

Bu noktada 2021 başında yüzde 10’a yükseltilen Özel İletişim Vergisi’ne değinmemiz gerekiyor. Dünyanın hiçbir yerinde uygulanmayan bu verginin kaldırılması gerektiğini tekrar vurgulamak isteriz. Bu artışlar vatandaşlarımızın ucuz haberleşme hizmeti alma haklarını maalesef zorluyor. 2023 yılında serbestleşme ve tam rekabetin sağlanmasıyla bu vergi yüklerinin hafifletilmesi hususunda devletin gerekli yaklaşımı göstereceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
20224 KişilikHaberleşmeyeGenişbant Internet AboneliğiSabit TelefonCep TelefonuAylık Ortalama HaberleşmeYeni ÇağrıTELKODER
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi
Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi
MTV ve yapılandırma taksit ödemeleri için son tarih 31 Ocak
MTV ve yapılandırma taksit ödemeleri için son tarih 31 Ocak
Bakan Nebati'nin "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısı karşılık bulmaya devam ediyor
Bakan Nebati'nin "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısı karşılık bulmaya devam ediyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans