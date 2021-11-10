2022 yılına yaklaşırken mükellefleri e-defterde neler bekliyor?

DİNÇER KARACALAR

Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) tarafından firmalar için tutulması zorunlu olan büyük defter (defter-i kebir) ve yevmiye defterlerinin, elektronik ortamda hazırlanıp muhafaza edilmesi için geliştirilen teknolojik uygulamaya e-defter adı verilir.

2020 yılında cirosu 5 milyon TL'yi geçerek bu yıl e-faturaya geçen firmaların ve yine bu yıl bağımsız denetime tabi olma şartı bulunan firmaların, 1 Ocak 2022 tarihinde e-defter uygulamasına geçmeleri gerekiyor. Diğer sektörlerle birlikte, tüm eczaneler, optisyen müesseseleri, medikal firmaları, işitme merkezleri kısaca tüm sağlık hizmet sunucuları, 1 Ocak 2022’de e-deftere geçiş yapmak zorundadır. Bununla beraber, ciro bağımsız tüm mükellefler, istekleri doğrultusunda e-defter uygulamasına geçiş yapabilirler.

Kolay Defter kullanmanın faydaları ve kolaylıkları nelerdir?

Türkiye’nin ilk 500 Bilişim Şirketi Araştırması 2020 yılı sonuçlarına göre, Sistem entegratörü ve iş ortağı kategorisinde “Yılın e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Hizmeti” birinciliğini Kolaysoft Teknoloji AŞ aldı.

Kolaysoft Teknoloji AŞ Operasyon Sorumlusu Semra Güneş, “Kolay Defter” kullanmanın faydaları ve kolaylıkları hakkında bilgiler vererek şunları söyledi:

“Kullanımı ile tüm mükelleflerin zaman ve işgücü açısından tasarruf sağlayan e-defter, aynı zamanda işletmelerin arşivleme harcamalarından (kağıt, dosya, mekan büyüklüğü vb) büyük bir tasarruf sağlıyor. Kolay Defter ile e-defterin de en kolay ve ekonomik halini mükelleflere sunuyoruz. Tüm ticari uygulamalar ile entegre çalışan yapımız sayesinde, mükellefler hiçbir modül ya da uygulama gerekmeksizin e-defterlerini güvenle tebliğ edebilirler ve 10 yıl boyunca uygun formatta saklayabilirler. Ayrıca, defterin 2.kopyasını da otomatik olarak göndermiş olmaktadırlar. Kısaca Kolay Defter ile mükellefler, e-defterin başvurusundan, gönderimine ve saklamasına kadar tüm aşamalarını tek ekrandan yönetebiliyorlar. Kolaysoft Teknoloji olarak, mükelleflere tüm e-belge uygulamalarında kolaylıklar sağlıyoruz ve dijital dönüşüm uzman ekibimiz ile katkı sağlamaya devam edeceğiz. Firma olarak ‘İmkansızı mümkün, mümkünü kolay, kolayı zevkli’ hale getirmeyi ilke edindik.” diye konuştu.