Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1555
ALTIN
418.741
DOLAR
7.5247
STERLİN
10.4223
EURO
8.9718
Lokman Hekim Üniversitesi 25 Öğretim Üyesi alıyor
Lokman Hekim Üniversitesi 25...
Gazi Üniversitesi’ne sürekli işçi alımı yapılacak
Gazi Üniversitesi’ne sürekli işçi...
İstanbul Gelişim Üniversitesi 171 öğretim üyesi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi 171...
Adana Havalimanı'nda ticari alan kiraya verilecek
Adana Havalimanı'nda ticari alan...

'4 Gün 4 Gece İndirimi' başladı

TÜRKİYE'nin yerli ve milli yatırımlarıyla kurulan PttAVM.com, '4 Gün 4 Gece İndirim' kampanyasıyla 16-17-18-19 Mart tarihlerinde tüm ihtiyaçlara uygun ürünlerde benzersiz fırsatları vatandaşlarla buluşturuyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Mart 2021 Salı 10:20
0 Okunma
'4 Gün 4 Gece İndirimi' başladı

Türkiye'nin milli e-ticaret platformu PttAVM.com, '4 Gün 4 Gece İndirimi' ile vatandaşlara onlarca üründe indirimli fiyatlarla alışveriş yapma imkânı sunuyor. 16-17-18-19 Mart tarihleri arasında sürecek kampanyada, vatandaşlara indirimli ürün alma fırsatı tanınıyor ve ihtiyaçlar ekonomik fiyatlarla karşılanıyor. En trend cep telefonlarından oyun tutkularının vazgeçilmezi oyun konsollarına, iz bırakacak parfümlerden kol saatlerine, beyaz eşyalardan altın takılara, kahve makinelerinden montlara, kulaklıklardan bilgisayarlara, araç bakım ürünlerinden oyun konsollarına kadar farklı ihtiyaç ve tarza hitap eden binlerce üründe inanılmaz indirimler www.pttavm.com'da vatandaşları bekliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PttAVM.comPttAVMIndirimürün
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
10. Lojistik ve Ticaret Buluşmaları yarının lojistikçilerini buluşturacak
10. Lojistik ve Ticaret Buluşmaları yarının lojistikçilerini buluşturacak
Mühendisler endüstriyel tesislerde dışa bağımlılığı ortadan kaldırıyor
Mühendisler endüstriyel tesislerde dışa bağımlılığı ortadan kaldırıyor
“2021'de dijital reklam harcamaları 5,5 milyar lirayı aşacak”
“2021'de dijital reklam harcamaları 5,5 milyar lirayı aşacak”
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans