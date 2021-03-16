'4 Gün 4 Gece İndirimi' başladı

Türkiye'nin milli e-ticaret platformu PttAVM.com, '4 Gün 4 Gece İndirimi' ile vatandaşlara onlarca üründe indirimli fiyatlarla alışveriş yapma imkânı sunuyor. 16-17-18-19 Mart tarihleri arasında sürecek kampanyada, vatandaşlara indirimli ürün alma fırsatı tanınıyor ve ihtiyaçlar ekonomik fiyatlarla karşılanıyor. En trend cep telefonlarından oyun tutkularının vazgeçilmezi oyun konsollarına, iz bırakacak parfümlerden kol saatlerine, beyaz eşyalardan altın takılara, kahve makinelerinden montlara, kulaklıklardan bilgisayarlara, araç bakım ürünlerinden oyun konsollarına kadar farklı ihtiyaç ve tarza hitap eden binlerce üründe inanılmaz indirimler www.pttavm.com'da vatandaşları bekliyor.