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ABD Başkanı Biden'dan bankacılık düzenlemelerini sıkılaştırma çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki son banka iflaslarının ardından bankacılık düzenlemelerinin sıkılaştırılması için çağrıda bulundu.

30 Mart 2023 Perşembe 23:24
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ABD Başkanı Biden'dan bankacılık düzenlemelerini sıkılaştırma çağrısı
Washington

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın, selefi Donald Trump döneminde büyük bölgesel bankalar için gevşetilen koruma önlemlerinin ve denetimin, bankacılık sistemini güçlendirmek amacıyla yeniden sıkılaştırılması gerektiğine inandığı bildirildi.

Biden'ın bankacılık sektöründeki düzenleyici kurumları, ABD Hazine Bakanlığı ile istişare içinde, gelecek bankacılık krizi riskini azaltacak bir dizi reformu gerçekleştirmeye çağırdığı kaydedilen açıklamada, varlıkları 100 ila 250 milyar dolar olan bankalar için gevşetilen kuralların eski haline getirilmesi tavsiye edildi.

Açıklamada, orta ölçekli bankalar için likidite gereksinimlerinin artırılması önerisi getirilerek, Dodd-Frank Yasası kapsamında oluşturulan likidite kurallarının 100 ila 250 milyar dolar varlığa sahip bankaların bir stres döneminde beklenen net çıkışları karşılamak için yeterli yüksek kaliteli likit varlıkları tutmalarını gerektirdiği, Trump yönetiminin varlıkları 250 milyar doların altındaki bankalar için bu kuralları kaldırdığı aktarıldı.

Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) likidite stresinin iflasına katkıda bulunduğu ve krizin hızla diğer bankalara yayıldığı belirtilen açıklamada, bankacılık düzenleyicilerinin bu gereklilikleri eski haline getirmesinin ve çevrim içi ortamda daha hızlı para çekme risklerini hesaba katan katı likidite stres testleri uygulamasının teşvik edildiği vurgulandı.

Açıklamada, orta ölçekli bankalar için stres testi sıklığının artırılması gerektiği kaydedilerek, iflas eden SVB'nin 200 milyar dolardan fazla varlığa sahip olmasına rağmen hiçbir zaman kapsamlı sermaye stres testinden geçmediği bildirildi.

Beyaz Saray'ın açıklamasında tüm reformların mevcut yasalar çerçevesinde gerçekleştirilebileceği belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDBaşkanıJoeBidenBankacılıkdüzenlemeleri
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