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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 25 Mart ile biten haftada 198 bine yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

30 Mart 2023 Perşembe 16:39
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı
New York

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 25 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 7 bin kişi artarak 198 bine çıktı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 196 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 191 bin olarak kaydedilmişti.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi artışla 198 bin 250'ye yükseldi.

Süregelen işsizlik başvuruları da 18 Mart ile biten haftada 4 bin kişilik artışla 1 milyon 689 bin oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDİşsizlik Maaşı BaşvurularıIşsizlikEkonomi
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