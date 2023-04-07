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ABD'de istihdam martta beklentilerin altında kaldı

ABD'de tarım dışı istihdam martta 236 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı, işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e indi.

07 Nisan 2023 Cuma 15:54
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ABD'de istihdam martta beklentilerin altında kaldı
Washington

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam martta 236 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin altında artış kaydeden tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 239 bin kişi artması öngörülüyordu.

Mart ayında istihdam artışının en yüksek olduğu sektörler, eğlence ve konaklama, kamu, profesyonel iş hizmetleri ve sağlık hizmetleri oldu.

Tarım dışı istihdam verilerine ilişkin ocak ve şubat verilerinde de revizyona gidildi. Buna göre, ocakta tarım dışı istihdamdaki artış 504 binden 472 bine çekilirken, şubat ayı verisindeki artış da 311 binden 326 bine çıkarıldı.

İşsizlik oranında düşüş

ABD'de işsizlik oranı ise martta 0,1 puan düşüşle yüzde 3,5'e indi.

Piyasa beklentileri işsizlik oranının yüzde 3,6 olması yönündeydi. İşsizlik oranı, şubatta da yüzde 3,6 olmuştu.

Ülkedeki işsiz sayısı martta 97 bin kişi azalarak 5 milyon 839 bin oldu. İş gücüne katılım oranı ise bu dönemde 0,1 puan artışla yüzde 62,6'ya çıktı.

Haftalık ortalama çalışma saati 34,4'e gerilerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,3 artarak 33,18 dolara tırmandı.

Piyasa beklentileri de ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi.

Analistler, Fed'in para politikası sıkılaşmasının yavaş da olsa reel ekonomiye etkilerini gösterdiğini ancak istihdam artışındaki yavaşlamanın bankanın faiz artırımlarını durdurmayı düşünmesi için yeterli olmadığını belirtti.

AA

Son Güncelleme: 07.04.2023 16:26
Anahtar Kelimeler:
ABDtarımdışıistihdamİşsizlikoranı
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