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ABD'de mortgage faizleri 2 ayın en düşük seviyesinde

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,3 ile 2 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

12 Nisan 2023 Çarşamba 16:25
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ABD'de mortgage faizleri 2 ayın en düşük seviyesinde
New York

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları 7 Nisan ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 5,3 arttı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, yüzde 6,4'ten 6,3'e inerek 2 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı 5,97'den yüzde 5,78'e düştü.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Başekonomisti Mike Fratantoni, verilere ilişkin değerlendirmesinde, geçen hafta gelen verilerin, iş piyasasının yavaşlamaya başladığını gösterdiğine işaret ederek, bunun mortgage faizlerinin düşüşüne neden olduğunu kaydetti.

Bu yıl ev almak isteyenlerin, faiz oranlarındaki düşüşe duyarlı olduklarını belirten Fratantoni, geçen hafta konut satın alma başvurularının yüzde 8 arttığını ifade etti.

Fratantoni, çoğu ev sahibinin şu anda çok daha düşük oranlarda kredi kullanması nedeniyle, yeniden finansman aktivitesinin geçen yılın neredeyse yüzde 60 altında kaldığını bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDMortgageFaiz
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