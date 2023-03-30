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ABD Hazine Bakanı Yellen, Dünya Bankası için sermaye artırımı istemediklerini bildirdi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Dünya Bankası için sermaye artırımı talep etmediklerini belirtti.

30 Mart 2023 Perşembe 00:26
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ABD Hazine Bakanı Yellen, Dünya Bankası için sermaye artırımı istemediklerini bildirdi
New York

Yellen, Bakanlığın 2024 mali yılında uluslararası programlar için talep ettiği bütçeye ilişkin ABD Temsilciler Meclisinde gerçekleştirilen oturuma katıldı.

Buradaki konuşmasında, Dünya Bankası için sermaye artışı talep etmediklerini söyleyen Yellen, "Dünya Bankası yatırımlarının yanı sıra özel kaynakların da daha iyi seferber edildiğini görmek istiyoruz, ancak şu anda bir sermaye artışı talep etmiyoruz." ifadesini kullandı.

Yellen, Dünya Bankasının büyük ölçüde mevcut kaynaklarını genişletme, yenilikçi finansman politikaları benimseme ve özel finansmanı harekete geçirme yoluyla iklim değişikliği ve diğer küresel krizlerle mücadele kapsamındaki kredileri genişletmesini istediğini dile getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın aday gösterdiği Ajay Banga'nın Dünya Bankası başkanlığına seçilmesini beklediklerini ifade eden Yellen, Banga'nın iklim değişikliği ve salgın hastalıklar gibi "21. yüzyılın zorluklarını" daha iyi ele alarak Dünya Bankasının ilerlemesini hızlandıracağını söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABD Hazine BakanıJanet YellenDünya BankasıEkonomi
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