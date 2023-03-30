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ABD'li banka Wells Fargo'ya 97,8 milyon dolar ceza kesildi

ABD Merkez Bankası (Fed) ile Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Wells Fargo'ya yaptırım riskinin yetersiz gözetimi nedeniyle 97,8 milyon dolar para cezası verdi.

30 Mart 2023 Perşembe 22:47
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ABD'li banka Wells Fargo'ya 97,8 milyon dolar ceza kesildi
New York

Fed, yaptırım uyum risklerinin geçmişteki yetersiz gözetimine dair Wells Fargo'ya verdiği cezaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Wells Fargo'ya güvenli veya sağlam olmayan uygulamaları nedeniyle 67,8 milyon dolar para cezası verildiği bildirildi.

Wells Fargo'nun yetersiz gözetiminin, bankanın 2010-2015 yıllarında yaklaşık 532 milyon dolarlık yasaklanmış işlemi gerçekleştirmek üzere yabancı bir bankaya platform sağlayarak ABD yaptırım düzenlemelerinin ihlal edilmesine imkan tanıdığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu ihlaller için Wells Fargo'ya OFAC tarafından uygulananla toplam cezanın 97,8 milyon dolar olduğu ifade edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
WellsFargoAbdMerkezBankasıYabancıVarlıklarıKontrolOfisiParacezası
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