Afyonkarahisar mermeri, 'Ekonomi Zirvesi'nde konuşuldu

AFYONKARAHİSAR - AFYONKARAHİSAR'da, Hürriyet Gazetesi tarafından 'Ekonomi Zirvesi-Afyonkarahisar Mermer' toplantısı düzenlendi. Zirvede konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Türkiye'nin 650 renk tonuna sahip 300 çeşit mermeri olduğunu, 2021 yılı ihracat hedefinin 2 milyar dolar olduğunu söyledi.



Afyonkarahisar'daki 5 yıldızlı Akrones Otel'de düzenlenen mermer konulu 'Ekonomi Zirvesi- Afyonkarahisar' toplantısına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Tüm Mermerciler Derneği (TÜMMER) Başkanı İbrahim Alimoğlu, mermer sektörü temsilcileri ve kent protokolü katıldı.



DÜNYADAKİ 90 MADENİN 70'İ TÜRKİYE'DE



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenin 70'inin bulunduğu Türkiye'nin doğal taşlar açısından da zengin olduğunu belirtti. Dünyadaki doğal taş rezervlerinin yaklaşık yüzde 40'ının Türkiye'de bulunduğunu açıklayan Prof. Dr. Kalaycı, ülkenin borda da dünya lideri olduğu ifade etti. Borda dünya rezervlerinin yüzde 73'ünün Türkiye'de olduğunu anlatan Prof. Dr. Kalaycı, “Bor konusu çok ilginçtir, ülkemizin bordan beklentileri de çok yüksektir. Geçmişten günümüze borla ilgili çok ciddi çalışmalar yapılmış. Bugün yıllık 1 milyar dolar ciro yapar duruma gelmiş. Kromda da dünyada ilk 5'e giriyoruz fakat almamız gereken mesafe var" dedi.



300 ÇEŞİT MERMER, 650 RENK TONU



Mermer literatüründe Türkiye'de 300 çeşit mermer, 200 çeşit traverten, 650 çeşit renk ve ton olduğunu anlatan Prof. Dr. Kalaycı, “Gerçekten çok büyük bir zenginlik, büyük bir avantajdır. Tarihsel anlamda da baktığımızda ülkemiz bu zenginliğin farkına varmış. İlk doğal taş faaliyetlerinin 4 bin yıllık geçmişi olduğunu biliyoruz, Marmara Adası'nda başladığı söyleniyordu. Afyon, özelinde mermerin başkenti, dünyaca da bilinen bir şehir. Vatikan'da Serpila Kilisesi'nin sütunlarının İscehisar'dan gönderilen mermer olduğu rivayet edilir, bu da çok önemlidir. Hatta daha da ilginci Göbeklitepe, 12 bin yıldan bahsediyoruz. Orada işlenmiş doğal taşlar var" diye konuştu.



2021 İHRACATI 2 MİLYAR DOLAR BEKLENİYOR



Doğal taş konusunda Afyonkarahisar'ın önemine değinen Prof. Dr. Kalaycı, sektörle ilgili şu verileri paylaştı:



“Küçüklü büyüklü yaklaşık 2 bin fabrika, 9 bin atölye, 200 binin üzerinde direkt istihdam, dolaylı olarak 4-5'li rakamlarla çarpın. Dolayısıyla mermer deyince hafife alınacak küçük bir sektörden bahsetmiyoruz. 2020 yılı doğal taş ihracatımız 1,7 milyar dolar. Bu toplamda maden ihracatımızın yüzde 40'ına tekabül ediyor. 2021'de bu rakamın 2 milyar doları geçmesini bekliyoruz. 1,7 milyarlık ihracatın 1 milyar doları işlenmiş mermer, 700 milyon doları da blok mermerdir."



ÇIKARTILAN MERMERİN YÜZDE 95'İ ATIK



Mermer yatırımcısına destek sağlanacağını da açıklayan Prof. Dr. Kalaycı, Türkiye'de çıkartılan mermerde verimin düşük olduğuna ve yüzde 5'ler seviyesinde kaldığına işaret etti. Çıkartılan mermerin yüzde 5'inin işlenebildiğini, kalan yüzde 95'in ise atık, kırık, toz olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kalaycı, bunun en önemli nedeninin de Türkiye'nin kırıklı, çatlaklı, depremsi şekildeki jeolojik yapısı olduğunu açıkladı.



MERMER MODASI



Dünyada mermerin modası olduğuna ve bunu belirleyen ülkeler arasında Türkiye'nin bulunmadığına da dikkat çeken Prof. Dr. Kalaycı, bu konuya özel önem verilmesi gerektiğini söyledi. Bakanlık'ta, 2019'da, İtalya'nın ne tür doğal taş ihraç ettiği ve ne kadar para kazandığıyla ilgili bir çalışma yaptıklarından da bahseden Prof. Dr. Kalaycı, “2019'da İtalya klasında mal satabilmiş olsaydık gerek tasarım, gerek işçilik ve marka bağlamında 18 milyar dolarlık gelir elde etmiş olacaktık. Biz ise 2 milyar doların altında gelir elde ettik. Bununla övünüyoruz ama potansiyeli söylüyorum" diye konuştu.



AFYONKARAHİSAR BİRÇOK KONUDA MARKA



Afyonkarahisar'ı gizemli şehir olarak anlattıklarını belirten Vali Gökmen Çiçek, “Afyonkarahisar Allah'ın gerçekten lütuflarla donattığı bir şehir. Yerin altına mermer, Türkiye ihracatının yüzde 11,4'ünü karşılıyor, sadece mermer ihracatı 200 milyon dolar. 7 bin 122 kişi mermer sektöründe. Yine yerin altına Cenabı Allah, koyduğu sıcak sularıyla 32 bin yatak kapasitesi nasip etmiş, 14 adet 5 yıldızlı oteli ve ciddi bir istihdam oluşturuyor. Yine yer üstünde tarım ve hayvancılıkta Afyonkarahisar'ı anlatmaya gerek yok. Sucuk, pastırması, et ürünleri, İstanbul et ihtiyacının yüzde 25'ini karşılıyor. Bugün Afyonkarahisar birçok konuda marka olmuş durumda" dedi.



'YÜZÜKLERİN EFENDİSİ FİLMİNDEN FIRLAMIŞ GİBİ'



Bazı şehirlerde, 'buranın nesi meşhur' diye sorulduğunu ve bir iki ürün sayıldığını kaydeden Vali Çiçek, “Afyonkarahisar'da direkt aklınıza gelenleri düşünseniz, mermer, haşhaş, sucuk, kaymak, lokum, termal. O yüzden konuşurken birimiz çıkıp 'Termalin başkenti', birimiz 'Mermerin başkenti' diyor. Aynı zamanda tarihte de çok önemli, Frigya, Afyonkarahisar için çok önemli. Yine kalemizi girerken görüyorsunuz, 'Yüzüklerin Efendisi' filminden fırlamış gibi, tam bir plato şeklinde. Bu şehir gerçekten güzel şeyler yapıyor. Mermer, tarihin her döneminde Afyonkarahisar için çok önemli. Roma döneminde gördüğünüz birçok eser Afyon mermeriyle yapılmıştır. Atina'daki tapınak, efsanelerde anlatılan rivayetlerde tarihsel kaynaklarda mutlaka Afyon mermerine yer verilmiştir" ifadelerini kullandı.



KENTİN ULAŞIMDAKİ FARKI



Afyonkarahisar'ın birçok şeye öncülük ederken eksiklerinin de olduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise şehrin, 620 tescilli konağıyla, 3 bin yıl geçmişe giden tarihi kadim bir kent olduğunu söyledi. Afyonkarahisar'ın konumu itibarıyla 81 il içinde, uzaklığı 1 saatle 3,5 saat arası 20 ile ulaşım sağlayabilen ender illerden biri olduğuna dikkat çeken Zeybek, “Bugüne kadar hak ettiğimiz yere gelemedik. İnşallah bu toplantılar öncülük edecektir. Spor ve tarih turizminde öncüyüz. Türkiye yumurta borsasını belirleyen tek iliz. Mermer sektöründe 450'ye yakın işletmeyle Afyon ekonomi ve ticaretine, ihracatına çok büyük katkı sağlayan bir sektör mermer sektörü" dedi.



AKM'NİN MERMERİ AFYON'DAN GİTTİ



Mermerin, şehrin en temel istihdam ve üretim alanlarından biri ve lokomotif sektörü olduğunu belirten AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, “Mermer, adımızı taşa kazıdığımız sektörlerden bir tanesi. Bu açıdan iş adamlarımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde mermer çıkarılıyor ama bu mermerlerin belki yüzde 70'ini Afyonlu iş adamlarımız çıkarıyor, buraya getirip işliyor. Bütün ulusal projelerde Afyon mermeri ve Türkiye mermerini kullanmasını birçok defa ilettiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli talimatları vermişti. En son Atatürk Kültür Merkezi de Afyonkarahisar'dan giden mermerle yapıldı. Bu açıdan da buradaki şirket ve çalışanlarını kutluyorum" diye konuştu.



TÜRKİYE'NİN BULUŞTUĞU KENT



Hürriyet Akdeniz Yazı İşleri Müdürü Salim Uzun, Afyonkarahisar'ın, Türkiye'nin en önemli ulaşım yollarıyla Türkiye'nin buluştuğu ve kucaklaştığı bir kent olduğunu belirterek, “Bu kent, başta Çin, ABD, Fransa, Avustralya, Suudi Arabistan, Almanya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık olmak üzere 120 ülkeye mermer ihraç ediyor. Bu özel kent, bu yılın 10 ayında 206 milyon 119 bin dolar mermer ihracatı yaptı. 2020 yılının 10 aylık döneminde 164 milyon dolarlık mermer ihracatı yapılmıştı. Yani geçen yılın aynı dönemine göre ihracatımız yüzde 25,6 arttı" dedi.



Kentlerin özel ürünlerine sahip çıkmanın ve bunları kayıt altına almanın çok önemli olduğuna değinen Uzun, “Bu konuda son dönemde çok önemli çalışmalar yapıldı. Afyonkarahisar da bu konuda geri durmadı. Bugün dünyanın gıpta ederek baktığı Afyon mermeri bu işareti aldı. Keza Afyon kaymağı, Afyon sucuğu, Afyon pastırması, Afyon manda yoğurdu da bu topraklardan doğduğunu resmi olarak kanıtladı. Markalaşma yolunda atılan bu adımların gelecek nesiller açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gerek kamu kurumları, gerek özel sektör ve meslek kuruluşlarının hararetle bu konuya sahip çıkacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.



MERMER PANELİ YAPILDI



Konuşmaların ardından Hürriyet Ekonomi Yazarı Noyan Doğan'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent, TÜMMER Başkanı İbrahim Alimoğlu, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Muharrem Çakmak, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Ekrem Demirel, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya ve AKÜ Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İrfan Celal Engin, mermer konusundaki düşüncelerini paylaştı. Ardından zirvedeki konuşmacılara ve panele katılanlara, Demirören Medya yöneticileri tarafından plaket verildi.