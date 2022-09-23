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Ağustosta 111 bin 759 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

23 Eylül 2022 Cuma 14:16
Ağustosta 111 bin 759 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı. Ağustos ayında 111 bin 759 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; trafiğe kaydı yapılan 111 bin 759 taşıtın yüzde 43,1'ini otomobil, yüzde 36,8'ini motosiklet, yüzde 11,1'ini kamyonet, yüzde 4,7'sini traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 0,4'ünü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, minibüste yüzde 79,8, özel amaçlı taşıtta yüzde 47,3, otobüste yüzde 31,8, motosiklette yüzde 21,5, kamyonda yüzde 18,1, traktörde yüzde 14,6 artarken kamyonette yüzde 17,5 ve otomobilde yüzde 11,7 azaldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 arttı.

KAYITLI TAŞIT SAYISI 26 MİLYON 29 BİN

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ağustos ayı sonu itibarıyla 26 milyon 29 bin 230 oldu. Kayıtlı taşıtların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,2'sini kamyonet, yüzde 15,3'ünü motosiklet, yüzde 7,9'unu traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ayrıca bu ay 748 bin 879 adet taşıtın devri yapıldı. Ağustos ayında devri yapılan taşıtların yüzde 63,8'ini otomobil, yüzde 16,7'sini kamyonet, yüzde 10,4'ünü motosiklet, yüzde 3,9'unu traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TÜİKAğustos AyıTaşıtTrafik Kaydı
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