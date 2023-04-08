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Airbus, Çin'deki üretimini genişletiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin ziyaretinde iki ülke arasında sivil havacılık sektöründe anlaşmalar yapıldı.

08 Nisan 2023 Cumartesi 00:41
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Airbus, Çin'deki üretimini genişletiyor
Pekin

Avrupalı uçak üreticisi Airbus, Çin'in Tiencin şehrindeki fabrikasına yeni bir montaj hattı ekleyerek üretim kapasitesini iki katına çıkaracağını açıkladı.

Bu arada, Pekin yönetiminin Çinli şirketlerin Airbus'tan 160 yolcu uçağı satın almasına onay verdiği bildirildi. Bu kapsamda 150 adet "A320" tipi ve 10 adet "A350-900" tipi yolcu uçağı, Çinli hava yolu şirketlerine teslim edilecek.

Anlaşmalar, Macron'un ziyaretine katılan iş insanları heyetinde yer alan Airbus Üst Yöneticisi Guillaume Faury tarafından duyuruldu.

Faury, "Üretimin genişletilmesi bizim için büyük önem taşıyor. Çin pazarı giderek büyüyor. Hem yerli hava yolu şirketlerine hem de bölgedeki diğer müşterilere daha fazla ürün sağlama olanağına kavuşacağız." dedi.

Avrupalı uçak üreticisi Airbus'ın adımı, ABD'li rakibi Boeing'in Washington'un Pekin ile ilişkilerindeki artan gerilimlerden etkilendiği bir dönemde şirkete Çin pazarında rekabet avantajı sağlayacağı öngörülüyor.

Airbus'ın Tiencin'deki "Asya Son Montaj Hattı" (FALA) adını verdiği üretim tesisi, 2008'de faaliyete başlamıştı. Tesiste dar gövdeli, orta mesafe yolcu uçağı ailesi A320'lerin yanı sıra geniş gövdeli A350 yolcu uçakları üretiliyor.

Çin'in kamuya ait "üç büyük" hava yolu şirketi AirChina, China Southern ve China Eastern, geçen yıl Airbus'tan toplam 292 uçak almayı taahhüt etmişti. Macron'un ziyaretinde sağlanan anlaşma bu kapsamdaki siparişlerin bir kısmını içeriyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
SivilhavacılıksektörüAirbusuçakFransaÇinEmmanuelMacronGuillaumeFaury
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