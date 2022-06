Akşener: Talana yol verenden de altına imza atandan da hesap soracağız

ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Milletimizin çalınan ve yağmalanan her bir karış toprağının, kopartılan her bir çiçeğinin, ağacının hesabını soracağız. Talana yol verenden de altına imza atandan da çanta taşıyandan da hesap soracağız. İhaleyi alandan da şantiye kurandan da ranttan beslenip semirenden de hesap soracağız" dedi.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, her yeni güne zam haberleriyle uyanıldığını söyleyerek "Sabah ekmeğe zam, öğlen elektriğe zam, akşam doğal gaza zam. Gece yarısı benzine, mazota zam. Artık zamla yatıyor, zamla kalkıyoruz. 2 bin 500 lira reva görülen emeklilerimiz Halk Ekmek kuyruklarında sıra bekliyor. Okula gidecek otobüs parası bulamayan gençlerimiz; umutsuzluk içerisinde gün geçiriyor. Akşam evde ne pişireceğini bilemeyen anneler; evine, et, süt, yağ, un, hatta çocuğuna bez bile alamadığı için feryat ediyor" diye konuştu.



'TÜİK YARDIMA KOŞACAK'



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, ‘Biz bir yol ayrımına gittik. Enflasyonla büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç, üretici firmalar, ihracatçılar kar ediyor’ dediğini hatırlatan Akşener, "Böyle bir rezalet olabilir mi? Böyle bir pişkinlik olabilir mi? Yokluğa, yoksulluğa mahkum ettiğiniz insanlarımızla bir de utanmadan dalga mı geçiyorsunuz? 'Dar gelirli hariç, diğerlerinin işleri yolunda' ne demek? Dar gelirli vatandaşlarımızı, vatandaştan saymayan, böyle bir umursamazlık olabilir mi? Siz nesiniz o zaman? Bu sistem, sizin tercihiniz değil mi? Neymiş? Enflasyon düşüş eğilimine girmiş. Üretim maliyetlerini yansıtan ÜFE, üç haneli sayılarda, tırmanışa aynen devam ederken; Nebati Bakan’ın bu sözlerine bakınca anlıyoruz ki TÜİK, sihirli değneğiyle tez zamanda bu arkadaşımızın yardımına koşacak. İlk önce TÜFE ve ÜFE oranlarından sorumlu daire başkanını görevden aldılar. Sonrasında, 20 bölge müdürünü değiştirdiler. Şimdi de TÜİK, bu aydan itibaren domatesin, patatesin kilosunu ne kadardan hesapladığını, kira fiyatlarını ne kadardan hesapladığını yayımlamayacağını açıkladı. Açıkladığınız rakamlar, işçinin, memurun, emeklinin, maaş zammını belirliyor. Ay sonunu getiremeyen insanlarımızın vebali boynunuzda" ifadelerini kullandı.



'HESAP SORACAĞIZ'



Akşener, yap-işlet-devret projelerini eleştirerek şöyle konuştu:



"Özü, 'yak-yağmala-yok et' projeleriniz, yanınıza kalır diye düşünüyorsanız; çok yanılıyorsunuz. Çünkü artık İYİ Parti var. Milletimizin çalınan ve yağmalanan her bir karış toprağının, kopartılan her bir çiçeğinin, ağacının hesabını soracağız. Talana yol verenden de altına imza atandan da çanta taşıyandan da hesap soracağız. İhaleyi alandan da şantiye kurandan da ranttan beslenip semirenden de hesap soracağız. Şimdiden tüm ilgilileri uyarıyorum; herkes ayağını denk alsın. Bunun şakası yok. O sandık, elbet milletimizin önüne gelecek. Biz de milletimizden yetkiyi alınca, göz göre göre bu ihanete paydaş olanlardan, milletimiz adına hesap soracağız. Yargıyla soracağız, Danıştay’la soracağız, Sayıştay’la soracağız. Bir sandıklık siyasi ömrü kalanların, acınası çırpınışlarına, kaçınılmaz sonlarını görenlerin, hezeyanlarına, koltuğunu korumak için, tüm değerlerini kaybedenlerin, hakaretlerine maruz kaldığımız bir haftayı daha geride bıraktık. İktidar mensupları; sebep oldukları krizler derinleştikçe, beceriksizlikleri gün gibi meydana döküldükçe, söyleyecek yalanları, anlatacak masalları, üretecek bahaneleri kalmadıkça, artık pis dillerini, öfkelerini, nefretlerini, açık etmekten çekinmiyorlar."



'KÖY OKULLARINI YENİDEN TAMİR EDECEĞİZ'



Akşener, TÜİK rakamlarına göre, kız çocuklarının erken yaşta evlendirilme oranının erkek çocuklarının 21 katı olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:



"Son 20 yılda, 1 milyon kız çocuğumuz, yaşları tutmadığı için mahkeme kararı sonucu evlendirildi. Bu sayı, resmi nikahlardan çıkan sonuç. Bunun üzerine bir de kayıt altına alınmayan evlilikler var. AK Parti iktidarının, 2013-2020 yılları arasında köy okullarını kapatıp, hiçbir denetimi olmayan, karda kışta gidilemeyen, ya da 40-50 kilometre yol gidilen, taşımalı sistem için harcadığı para, eldeki verilere göre 20 milyar lirayı aşmış durumda. Artan mazot fiyatları ve gıda enflasyonunu da dikkate alırsak bugün, bu mali yükün, çok daha fazla olduğu apaçık ortada. Oysa bu 20 milyar lira ile ortalama maliyeti 1 milyon liradan, kapatılan 20 bin köy okulu, fiziki olarak güçlendirilebilir ve teknolojik imkanlarla donatılabilirdi. Ama bunu düşünmek için vizyon lazım. Ama İYİ Parti olarak bizde bu vizyon var. İYİ Parti olarak bizde ortak akıl, istişare ve sağduyu kültürü var. Bizde o donanımlı kadrolar ve memleketini çok seven insanlar var. İşte bu yüzden, İYİ Parti olarak Allah’ın izni, milletimizin takdiriyle iktidara geldiğimizde ilk iş olarak taşımalı eğitim için harcanan parayla, terk edilen köy okullarını, yeniden tamir edeceğiz. Her birini teknolojik yönden iyileştireceğiz. Dahası yeni açacağımız köy okullarında 1 yıl zorunlu anaokulu eğitimi de olacağı için; en az 50 bin atanamayan öğretmenimizin atamasını yapacağız. Bu öğretmenlerimiz, çalı kuşlarının yolundan ilerleyecek. Görev yerlerine gitmeden önce iyi bir hizmet içi eğitimden geçecek. Oryantasyonları tamamlanacak. Köylerde de her türlü olanaktan faydalanacak."